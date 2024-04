Beatriz fala sobre vida amorosa após BBB 24 e revela ter beijado ou não pós reality

"Está uma loucura”, revelou a ex-sister que revelou antes de ser confinada que nunca havia namorado; Beatriz também falou sobre o Brás

A ex-BBB, Beatriz foi a convidada do Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira, 30, e nos bastidores a vendedora conversou com o Gshow sobre como está a rotina após 20 dias do fim do programa e ainda abriu o jogo sobre como anda sua vida amorosa depois do reality show.

"Está uma loucura, mas muita coisa linda acontecendo. As mensagens que mais recebo são de pessoas falando que estavam com depressão e que invadi a casa deles com alegria, que minha história de vida inspirou. É um choque ver as pessoas falando de você, muita gente seguindo, é uma responsabilidade", contou.

Durante o confinamento, Bia acabou não se envolvendo com ninguém amorosamente. E, antes de entrar no Big Brother Brasil, revelou que nunca namorou, só ficou com alguns meninos. Perguntada se já rolou alguma paquera depois da fama, ela confessou:

"Nada, não tô conseguindo nem dormir direito. Nem beijei na boca ainda, nada, zero! Não deu tempo ainda [de conhecer ninguém]. Por enquanto não, mas estou aberta a ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos", revelou.

Uma das coisas que marcou a participação da Bia no reality é ter sido apresentadora do Brás - região muito conhecida em São Paulo pelo comércio de roupa. Inclusive, a maioria dos looks que levou na mala para o BBB eram das lojas deste mercado popular. Bia afirmou que os figurinos que tem usado em seus compromissos profissionais seguem sendo todos do Brás:

"Grife não sei, não, viu? Ainda não usei, não [risos]. Até agora, foi tudo Brás, sempre vai me acompanhar, tem muita coisa linda lá. Ganhei muita coisa também, muito presente. Uso tudo! O que gosto estou usando". Por falar em roupas, um dos planos do futuro da sister é ter sua própria marca de roupas, além de manter o desejo de construir sua carreira artística.

"Penso em ter uma marca de roupas, é um dos planos, adoro fazer roupa, criar, inventar, quero estudar moda para aprender, se atualizar", disse ela, que completou: "Quero ser apresentadora, fazer novela, filme, série, quero atuar. Desde criança tinha esse sonho e agora mais do que nunca. Estudar jornalismo, TV, ter meu programa", finalizou.

Beatriz Reis passa por transformação e adota novo visual

A ex-BBB Beatriz Reis está de visual novo! Nesta terça-feira, 30, a vendedora do Brás compartilhou um vídeo para exibir sua transformação e impressionou ao mostrar o resultado. Após o confinamento, ela resolveu adotar uma cor mais natural.

No registro, publicado em sua rede social, a dona do bordão, "Brasil do Brasil", primeiro apareceu toda animada com os fios ainda descoloridos e depois chocou com a mudança. Bia optou por um visual mais sóbrio e elegante.