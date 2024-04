Yasmin Brunet surpreende ao surgir com Vanessa Lopes

Nas redes sociais, Yasmin Brunet postou um vídeo ao lado de Vanessa Lopes, de quem se aproximou no BBB 24 após treta por causa de Gabriel Medina

Após publicar um vídeo do encontro com a cantora Wanessa Camargo em um salão de beleza, Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, ao mostrar que estava com Vanessa Lopes, com quem já teve um desentendimento no passado.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a modelo surgiu sorridente ao lado da influenciadora digital, e celebrou o encontro. "Vocês não vão acreditar quem está comigo, gente", disse Brunet, que em seguida deu um abraço na ex-sister.

O encontro entre as duas deixou os fãs eufóricos, já que Yasmin e Vanessa já brigaram por causa de Gabriel Medina, ex-marido da modelo. Enquanto estavam confinadas no BBB 24, as duas chegaram a conversar sobre o assunto e selaram a paz.

Para quem não se lembra, após o fim do casamento de Brunet com Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi apontada como affair do surfista. A influencer negou qualquer envolvimento com o atleta, mesmo após eles teram sido flagrados juntos em algumas ocasiões.

Na época, Yasmin ficou incomodada com os rumores, e parou de seguir a tiktoker nas redes sociais. Depois, Vanessa chegou a alfinetar a modelo quando ela foi apontada como affair de Luan Santana, logo após ele terminar a relação com Izabela Cunha, que era amiga da loira.

ISSO NÃO É UM TESTE, YASMIN E VANESSINHA JUNTAS CARALHOOO🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/ydxQPksJdt — Paloma (@lomacomentxs) April 16, 2024

Vanessa Lopes aceita convite da Globo para a grande final do reality

Apesar de ter desistido do BBB 24 ainda no primeiro mês de confinamento, a influenciadora Vanessa Lopes estará presente na grande final do reality show da Globo, que acontece na próxima terça-feira, 16. De acordo com informações da Folha de S.Paulo, a ex-participante do Camarote decidiu aceitar o convite da emissora.

Vanessa apertou o botão de desistência e resolveu deixar a competição após poucos dias de programa. A decisão ocorreu após ela relatar diversas vezes que não estava mais se sentindo bem dentro da casa. Antes de sair do jogo, o comportamento da jovem, que teve alucinações, chegou a preocupar os internautas e a própria produção. Saiba mais!