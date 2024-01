BBB 24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes 'selam' a paz e descartam rivalidade

Confinadas no BBB 24, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes conversaram sobre o temido encontro entre as duas

O Big Brother Brasil 24 começou nesta segunda-feira, 8, e os participantes já estão confinados na casa mais vigiada do Brasil. Assim que todos se apresentaram, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes se abraçaram, deixando de lado a suposta rivalidade criada entre as duas.

Em conversa com outras sisters na cozinha, a filha de Luiza Brunet revelou que já esperava encontrar a influenciadora dentro do reality show da Globo e que tem bastante vontade de conversar com a colega.

"A gente nunca conversou... Eu gosto dela. Eu acho ela feliz, animada, jovem. Eu quero que tudo que aconteceu fora dessa casa fique fora da casa", declarou Yasmin. Em seguida, as duas puderam finalmente conversar sobre o temido encontro.

"Nem eu e nem você fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas", destacou a loira. Os rumores de que Yasmin Brunet e Vanessa Lopes não se davam bem rolaram na web desde o dia em que foram confirmadas no BBB 24.

Isso porque Yasmin, ex-esposa de Gabriel Medina, teria deixado de seguir a atual colega de confinamento nas redes sociais após a influenciadora se envolver com o surfista. O pai de Vanessa, inclusive, confirmou que a jovem trocou beijos com o famoso.