Yasmin Brunet mostra encontro com Wanessa Camargo em salão de beleza

Yasmin Brunet usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 15, para mostrar o momento que encontrou com Wanessa Camargo em um salão de beleza.

A modelo e a cantora, que ficaram amigas durante o Big Brother Brasil24, aparecem no primeiro vídeo dando um abraçado apertado. Depois, elas posam juntas para algumas fotos. A influenciadora digital ainda pegou a artista no colo. "Agora posso mostrar o dia que fui ver a Wanessa", escreveu a filha de Luiza Brunet na legenda.

Yasmin e Wanessa mudaram radicalmente o visual para participarem da final do BBB 24, que acontecerá nesta terça-feira, 16. Nas redes sociais, a modelo postou um vlog mostrando seu dia de beleza e todo o processo que levou para surgir com as madeixas bem mais claras. "Gente, voltei a ser loira. Finalmente! Eu estava morena, simplesmente não tava mais aguentando. Vem a skin loira, que ela vai ser diferente da outra, vocês vão ver só", prometeu.

Camargo também mudou o cabelo. A cantora aderiu a um corte na altura dos ombros, além disso, pintou o cabelo de loiro. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", disse ela.

wanessa igual uma criança com a yasmin carregando ela pic.twitter.com/ibSo6Mkz2Y — ⚘ zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) April 15, 2024

Davi surpreende ao falar de Wanessa Camargo

O brother Davi surpreendeu ao falar sobre a cantora Wanessa Camargo. No meio de uma discussão com Beatriz no BBB 24, da Globo, ele contou que considera que a cantora é sua amiga porque ela o ajudou a conquistar uma bolsa de estudos na faculdade.

"Ela é minha amiga, sim. Aqui é um jogo e tem que saber lidar com o jogo. Ela é tão minha amiga que ela me deu a faculdade. Ela sabe separar jogo de amizade, jogo de convivência. 'Quando eu for falar com o Davi de jogo, eu vou falar que eu não concordo com as atitudes dele, não concordo com o que ele faz, não concordo com o jogo do Davi'. Mas do outro lado, escolha duas pessoas para ganhar a faculdade, ela sabia da minha história, sabe o que ela fez. Ela escolheu o Davi. Isso é saber separar as coisas", disse ele.