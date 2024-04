BBB 24: Davi surpreende ao falar de Wanessa Camargo: ‘É minha amiga’

Davi destaca situação de sua relação com Wanessa Camargo após ter pedido para a cantora ser expulsa do BBB 24

O brother Davi surpreendeu ao falar sobre a cantora Wanessa Camargo. No meio de uma discussão com Beatriz no BBB 24, da Globo, ele contou que considera que a cantora é sua amiga porque ela o ajudou a conquistar uma bolsa de estudos na faculdade.

No discurso dele, ele destacou que Wanessa sabia separar o que era jogo e o que era amizade. "Ela é minha amiga, sim. Aqui é um jogo e tem que saber lidar com o jogo. Ela é tão minha amiga que ela me deu a faculdade”, disse ele.

E completou: "Ela sabe separar jogo de amizade, jogo de convivência. ‘Quando eu for falar com o Davi de jogo, eu vou falar que eu não concordo com as atitudes dele, não concordo com o que ele faz, não concordo com o jogo do Davi’. Mas do outro lado, escolha duas pessoas para ganhar a faculdade, ela sabia da minha história, sabe o que ela fez. Ela escolheu o Davi. Isso é saber separar as coisas”.

davi dizendo que wanessa camargo sabia separar jogo de amizade e que ganhou uma bolsa de estudos dela #bbb24pic.twitter.com/METzCom9SA — PAIVA (@paiva) April 9, 2024

Wanessa falou sobre Davi no Fantástico

A cantora Wanessa Camargo falou sobre sua relação com Davi ao longo do BBB 24, da Globo, em uma entrevista no Fantástico na noite deste domingo, 17. Ela comentou sobre as acusações de que teria sido racista contra o brother e o tapa que deu nele depois de uma festa e que culminou em sua expulsão do reality show.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e ‘Wanessa confessionário’. Eu até falei: ‘Meu Deus, o que eu fiz’. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos”, disse ela.

Então, ela comentou se achou justa a sua saída da atração. "Sobre o prisma de dizer que é justo sobre a regra do programa, eu acho que foi justo. Sobre o fair play, eu não acho que foi justo”, afirmou. Ao ser questionada se pensa em pedir desculpas para ele, ela disse: "Se isso machucou ele, sim. Eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E eu preciso recalcular essa rota e entender como eu posso melhorar a minha fala e na minha vida como um todo”.

Logo depois, ela comentou sobre as acusações de que teria sido racista com Davi. "Eu me assustei muito. A gente, quando é colocada em um lugar tão grave quando a palavra ser racista, era uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo. Eu escutei muito as pessoas e pessoas que tem lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer nesse vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento. O que eu entendo sobre racismo estrutural e que eu não entendo ainda, porque eu tenho 12 dias fora da casa, e eu quero fazer o letramento sobre isso, quero entender e quero aprender. Eu sempre entendi de outra forma, porque me faltou tempo, e eu reconheço aqui, me faltou parar e entender sobre isso”, afirmou.

Sobre ter dito que sentia medo de Davi, ela explicou: "Eu entendo muito isso agora. Eu entendo esse lugar de dor e a minha intenção não foi essa. A palavra violento eu não disse. Eu disse que a forma que às vezes ele ia para o embate era uma forma agressiva e que eu não gostava. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada do contexto porque a gente tem uma rede social muito problemática”.

Além disso, ela foi questionada sobre ter sido acusada de perseguição contra o brother e negou. "Eu tive problema de convivência pelas atitudes que ele tomava na casa e que me incomodavam. O que eu reconheci é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que, para mim não tem nenhum efeito, podem ser sensíveis para outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a raça, sobre a cor, nunca foi”, contou.