Ex-BBB Davi Brito alfineta colunista: ‘Não tem o que fazer’

Ex-BBB Davi Brito surpreende ao mandar recado em tom de indireta para colunista após críticas e revela o início dos estudos

O ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao mandar um recado em tom de indireta para o colunista Leo Dias. Nos stories do Instagram, ele iniciou a sua mensagem mandando um beijo para o jornalista, mas logo alfinetou o profissional. Tudo isso porque ele teria sido alvo de críticas porque não estaria focado nos estudos, o que ele desmentiu.

"Vou mandar um abraço e beijo para o meu amigo Leo Dias, que sempre fica levando o meu nome no programa. Sei que às vezes você fica sem audiência, aí tem que gerar um entretenimento e falar mal dos outros, não tem o que fazer... Muito obrigado. Quero falar que logo em breve estarei na faculdade", disse ele.

Além disso, Davi afirmou que está se preparando para fazer o vestibular em breve para entrar na faculdade de medicina, que é o seu grande sonho. "Logo em breve vou estar na faculdade. Sumi um pouco das redes sociais porque estou estudando um pouquinho. Vem vestibular, então, tenho que estudar", afirmou.

Ex-BBB Davi falou dos rumores com ex-A Fazenda

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores que apontavam um suposto envolvimento romântico dele com a ex-A Fazenda Jaquelline. Ele desmentiu o suposto affair e afirmou que eles apenas conversaram durante o momento em que foram vistos juntos.

"As pessoas criam histórias. No caso da Jaquelline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Mas eu levo esses boatos numa boa. Além disso, tenho a cabeça no lugar", disse ele ao Jornal Extra.

Então, ele ainda comentou sobre como foi rever a ex-namorada, Mani Reggo, durante um evento há poucos dias. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo. Mas é ida que segue! Não aconteceu nada demais por lá… Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto", comentou.