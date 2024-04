Cantor Salgadinho relembra amizade com Anderson do Molejo: 'Espírito evoluído'

Em entrevista à CARAS Brasil, Salgadinho dá mais detalhes sobre sua amizade com Anderson Leonardo e avalia trajetória do cantor na música brasileira

Na última sexta-feira, 26, o cantor e compositor Anderson Leonardo (51), vocalista do grupo Molejo, faleceu após uma batalha contra um câncer inguinal. O artista se consolidou no meio musical com uma trajetória de sucesso e coleciona diversos amigos do meio artístico. Um deles é o cantor e compositor Salgadinho (54). Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra essa amizade: "Espírito evoluído".

Salgadinho era amigo próximo de Anderson. Ele acompanhou toda luta do cantor contra o câncer inguinal e o visitou recentemente. No dia, o artista comenta que se sentiu esperançoso e com fé em uma melhora para o vocalista do grupo Molejo.

"Na semana retrasada eu pude estar com ele que estava lutando muito, com a sua própria força e com aquela gana dele de viver. Pensando muito em vir para São Paulo para continuar o tratamento. Então, ainda que eu tivesse visto ele naquele quadro tão difícil, eu fiquei muito esperançoso, mas, infelizmente, veio essa notícia e a gente perdeu esse grande cara", declara.

Durante a conversa, Salgadinho comenta sobre sua proximidade com Anderson Leonardo, o cantor não poupa elogios para se referir ao amigo de longa data: "Um espírito evoluído, sempre trazia o lado positivo das coisas para todos. Desde que nos conhecemos, a gente se conectou e conseguiu desenvolver uma grande amizade durante esses anos".

"Apesar dessa tristeza toda que a gente tem de perder esse grande irmão, carrego uma grande alegria de ter participado da história de vida dele, e que ele tenha participado da minha vida também, assim como o Molejo vai continuar participando para sempre da vida de todos nós", complementa.

ETERNIZADO

Salgadinho e Anderson Leonardo marcaram o cenário da música na década de 1990, os dois são grandes ícones do samba e pagode brasileiro. Durante a conversa, o ex-vocalista do grupo Katinguelê avalia sobre importância do trabalho de Anderson.

"Ele aproveitou cada instante que esteve aqui, é reconhecido como um gênio. Eu acredito que ele nunca vem sozinho com a genialidade sem ter um coração enorme. Isso é uma perfeição que Deus traz para nós seres humanos. Infelizmente, nós temos a limitação de poucos dias aqui nesse planeta, mas a alegria de poder conviver com um cara como esse é singular", compartilha.