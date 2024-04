Yasmin Brunet atualiza visual e surge loiríssima novamente: "Skin loirão"

Se preparando para a final do BBB 24, Yasmin Brunet atualiza seu visual e volta às origens ao surgir loiríssima; confira o antes e depois!

A pouco mais de um mês, a modelo Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24. No entanto, a ex-sister resolveu renovar seu visual somente agora. Se preparando para a final do reality show da Globo, a filha de Luiza Brunet decidiu atualizar seu loiro e mostrar todo o processo nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 15, a ex-esposa de Gabriel Medina postou um vlog, que lhe acompanhou ao longo de seu dia de beleza. Yasmin surgiu se preparando para o longo dia em seu apartamento e, logo em seguida, todo o processo que levou para surgir com as madeixas impecáveis novamente.

No registro, a famosa atualizou suas mechas claras e deixou o cabelo completamente loiro novamente, após meses sem o retoque devido ao confinamento. O processo durou cerca de 10 horas, mas o resultado deixou Yasmin e seus fãs super felizes.

"Gente, voltei a ser loira. Finalmente! Eu estava morena, simplesmente não tava mais aguentando. Vem a skin loira, que ela vai ser diferente da outra, vocês vão ver só", prometeu Brunet, que ainda celebrou a mudança na legenda da publicação. "A skin loirão vem aí", escreveu ela.

E seus seguidores lhe rasgaram elogios nos comentários. "Afff que linda", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Amo demais, ficou uma deusa", declarou um fã. "Linda demais essa sereia", escreveu outro. "A jogadinha de cabelo mais famosa", disparou mais um em outro vídeo, onde Yasmin fez uma transição entre o antes e depois do visual.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin recorda compulsão alimentar no BBB 24

No último dia 13, Yasmin Brunet abriu o coração e falou publicamente sobre sua compulsão alimentar no BBB 24. O assunto envolvendo a vida pessoal da famosa se tornou público após sua passagem no reality show da TV Globo.

Em conversa com os seguidores nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet revelou que chegou a pensar que o público não iria perceber o transtorno alimentar. "Foi 100% uma surpresa. Achei que ia passar batido. Fui sabendo que seria exposta de todas as formas e, querendo ou não, foi uma libertação", declarou ela.

Yasmin ainda disse acreditar que lutará contra a compulsão por toda sua vida. "Vão ter momentos bons e outros de recaída. E é por isso que as pessoas precisam entender que não é frescura, é algo sério", relatou a ex-BBB. Dentro do programa, o assunto foi comentado por Rodriguinho, ex-colega de confinamento da modelo.