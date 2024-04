Jojo Todynho chama atenção com looks nada discretos na praia: ‘Diferenciada’

Curtindo viagem, Jojo Todynho chama atenção ao compartilhar novos cliques usando looks diferentões em formato de flor

Jojo Todynho aproveitou alguns dias na praia e não passou despercebida! Nesta segunda-feira, 29, a cantora compartilhou novos cliques de alguns dos momentos em alto-mar em suas redes sociais. Entre os registros, ela apareceu usando alguns looks nada discretos com biquínis em formato de flor e dividiu a opinião dos seguidores.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Jojo mostrou que deu uma pausa na rotina agitada entre trabalho e a faculdade de direito. Ela decidiu curtir alguns dias de descanso ao lado de amigas e compartilhou os modelitos escolhidos para a viagem especial. Logo na capa, ela aparece com um biquíni azul que possui aplicação de flor na parte superior.

Na sequência, a futura advogada mostrou que gostou tanto do modelo que também comprou um na cor rosa e apareceu posando com o biquíni. Por fim, ela elegeu um vestido cinza bem justinho e um macacão preto seguindo a mesma linha. As peças destacaram o físico de Jojo, que passou por uma transformação e tanto depois de sua cirurgia bariátrica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

No entanto, Jojo recebeu alguns comentários negativos sobre a peça de banho ousada: “Jojo linda demais, mas essa coleção de biquíni, não gostei. Porém gosto é igual a *** né, eu não gostei é só eu não usar”, disse uma seguidora, que ganhou uma resposta da cantora: “É isso aí”, escreveu. “Também não gostei, mas ela gostou e é isso”, disse outra fã. "Não fica legal", comentou mais uma.

Além das críticas, a futura advogada, que pretende se tornar delegada, também acumulou elogios: “Morena diferenciada”, escreveu mais um. “Nunca achei que fosse gostar tanto do nevou da Jojo!!!”, outra exaltou o novo visual da artista. “Ela sempre foi maravilhosa, quem está percebendo isso agora. Não sabe reconhecer uma mulher incrível”, disse um terceiro.

Vale lembrar que Jojo transformou completamente seu estilo de vida e conquistou uma perda de peso significativa. Após passar pela cirurgia bariátrica em agosto do ano passado, ela permaneceu dedicada à sua recuperação, o que a levou a perder quase 50 kg até o momento. Em suas redes sociais, ela compartilha detalhes do processo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Ex de Jojo Todynho abre o jogo sobre sexualidade:

Na tarde do último sábado, 27, Lucas Souza usou as redes sociais para falar sobre sua sexualidade. Através de uma carta aberta publicada nos Stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho e ex-namorado de JaquellineGrohalski afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual; confira o relato do ex-Fazenda.