Isabelle Drummond faz mudança radical no visual e arrasa no Festival de Cannes

Super elegante no tapete vermelho, Isabelle Drummond faz mudança radical no visual e arrasa ao estreá-lo no Festival de Cannes; confira!

A atriz Isabelle Drummond está na França para prestigiar a 77ª edição do Festival de Cannes. E para arrasar no tapete vermelho, a famosa decidiu fazer uma mudança radical em seu visual e apareceu com o cabelo curtíssimo na estreia do filme Kinds of Kindness no evento cinematográfico.

A brasileira apareceu com um look super elegante no tapete vermelho, assinado pela Dior da cabeça aos pés. Isabelle apostou em uma camisa preta, com um laço super fofo em seu pescoço, além de uma saia longa estampada nas cores preto e branco. Ela ainda finalizou o look com óculos escuros, uma linda bolsa da grife francesa, sapatos loafers combinados com meias pretas.

Foto: Getty Images

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu o álbum de fotos da viagem em suas redes sociais, onde mostrou seu novo visual para seus seguidores. "Cannes 2024 com @dior", escreveu Isabelle na legenda da publicação, onde foi altamente elogiada.

"Esse corte de cabelo foi feitooooo pra você!", declarou um fã. "Que guria linda e elegante. Tem minha admiração", disse outro. "O quanto você está belíssima não está escrito", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Drummond (@yeuxpapillon)

Marina Ruy Barbosa retorna ao Festival de Cannes com look extravagante

Outra brasileira que também está prestigiando o Festival de Cannes é a atriz Marina Ruy Barbosa! Por seu quarto ano consecutivo, a artista arrasou no tapete vermelho do evento cinematográfico nesta sexta-feira, 17.

Para a ocasião, a ruiva apostou em um vestido extravagante e ousado assinado pelo estilista italiano Giambattista Valli. O modelito longo e branco tinha mangas bufantes, além de um laço em seu tronco. O look foi finalizado com um grande colar, com pedras vermelhas, da marca suíça Chopard.

Anteriormente, Marina Ruy Barbosa chegou a colaborar com o Giambattista Valli. Em 2023, a brasileira encerrou o desfile da grife na Semana de Moda de Paris, onde modelou um lindo vestido de noiva para a marca italiana.

