Isabelle Nogueira esbanja beleza natural na Amazônia e choca: 'Maravilhosa'

Na Amazônia, Isabelle Nogueira esbanja beleza ao surgir deslumbrante no local; ex-BBB roubou a cena com sua aparência poderosa

A ex-BBB Isabelle Nogueira parou tudo na rede social ao postar nesta segunda-feira, 20, novas fotos na Amazônia. A manauara surgiu deslumbrante em meio à natureza e roubou a cena com sua beleza mesmo em meio a uma paisagem sem defeitos.

Usando um biquíni marrom e brincos longos de cor vermelha e com penas, a dançarina chamou a atenção ao surgir poderosa no lugar. Mergulhando ou olhando para a floresta, a namorada do gaúcho Matteus, o Alegrete, arrancou elogios.

"Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas meu amor", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a finalista do BBB 24 foi coberta de elogios. "Aí que maravilhosa", exclamaram ao verem os registros. "O que essa obra de arte está fazendo fora do museu?", brincaram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Matteus revelou como foi o pedido de namoro que fez para Isabelle. Antes dele exibir o vídeo do momento, a dançarina havia levantado suspeitas ao postar uma foto usando um anel e com um buquê de flores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabellenogueiraoficial)

Isabelle Nogueira fala sobre a mãe ter engravidado dela aos 13 anos

A ex-BBB Isabelle Nogueira fez uma declaração de Dia das Mães para a sua mãe na rede social no domingo, 12, e chamou a atenção ao mostrar a força de quem lhe deu a vida muito jovem. A dançarina então contou sobre Jaqueline Nogueira ter engravidado aos 13 anos.

"Se eu pudesse lhe resumir em palavras seria: forte, aguerrida, divertida e parceira! Tenho muito orgulho de você e de toda nossa trajetória. Mamãe engravidou de mim muito jovem, aos 13 anos. E entre desafios, sempre lutou para me entregar o mais alegre sorriso. E eu sou muito grata por isso", contou ela. Veja mais aqui.