Após perder peso, Graciele Lacerda se exibe na piscina da fazenda

Esbanjando barriga reta, após gerar dúvida sobre gravidez, Graciele Lacerda se exibe na piscina da fazenda de Zezé Di Camargo e impressiona

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção dos internautas ao se mostrar na piscina da fazenda do cantor. Aproveitando o sol no final de semana, a influenciadora digital renovou o bronzeado e se refrescou no local.

Usando um biquíni rosa, a musa fitness impressionou ao exibir sua barriga retíssima após gerar dúvidas se estava grávida por ter ganhado alguns quilos. Depois de ter retomado seu plano alimentar, ela mostrou como está seu físico atual e não passou despercebida.

"Uma semana no paraíso, recarregando a bateria!", escreveu na legenda dos cliques em que apareceu esbanjando beleza. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Ela é linda e nos inspira a treinar mais", admiraram.

Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, Graciele Lacerda então perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos.

Zezé Di Camargo fala de doação de mais de 4 mil peças de Graciele

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar sua doação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, 09, a influenciadora se dedicou na separação das peças e entregas das caixas para serem levadas até o estado atingido.

Muito organizada e dedicada, a eleita do sertanejo passou horas embalando as mais de 4 mil peças que seriam vendidas em seu bazar beneficente. Além dos itens quase novos, usados por ela e Zezé, a famosa ainda comprou coisas na internet para doar. O cantor ficou admirado mais uma vez com sua amada e falou sobre a atitude dela.