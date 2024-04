Mãe da filha de Anderson Leonardo desabafa: ‘Estava ao seu lado’

Mãe da filha caçula de Anderson Leonardo, Paula Cardoso mostra foto do cantor no hospital antes de sua morte e desabafa sobre os últimos momentos dele

Mãe da filha caçula de Anderson Leonardo, Paula Cardoso compartilhou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 29. Ela relembrou uma foto que fez com o artista no hospital quando ele estava internado antes de sua morte. Na legenda, ela comentou sobre os últimos momentos dele e a dor do luto.

"Hoje escuto falarem um monte de coisas, que hoje pra mim não me importa se digam ex ou atual, o que me importa foram esses 1 mês e 1 dia que estive do seu lado incansavelmente cuidando, dando carinho e principalmente tendo esperança que sairíamos daquele hospital… quem muito fala pouco sabe da minha luta e tristeza tendo que me dividir de um CTI a outro CTI de um hospital a outro hospital, tendo que cuidar de você e de nossa filha! É julgar é fácil, falar besteira é mais fácil ainda!!! Mas só quem passa sente o peso!", afirmou.

E completou: "Estava ao seu lado na sua partida de mãos dadas com você como prometi e como vc dizia “ninguém larga a mão de ninguém!!! Eu tive que deixar você ir seguir seu caminho encantar o céu ao lado de Deus e de muitos que encantam aí em cima!!! Ainda tenho muita coisa pra entender assimilar, mas peço forças a Deus pra seguir em frente e cuidar da nossa semente que é o maior presente que você me deu!!! As palavras dos homens não vão me atingir porque sei que você sabe o que fui pra você!! Pra sempre meu amor".

Paula e Anderson tiveram uma filha juntos, Alice, de quase 4 anos.

Sepultamento de Anderson Leonardo

O corpo do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi sepultado na tarde deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, sob forte emoção. Os amigos, familiares e fãs se reuniram no local para prestarem as últimas homenagens ao artista que marcou gerações no pagode.

O enterro aconteceu por volta das 16h30 ao som de músicas do Molejo e aplausos. A família também demonstrou muita emoção. A mãe da filha caçula dele, Paula Cardoso, foi flagrada pelos paparazzi enquanto chorava no caixão do cantor, e a filha grávida dele, Alessa, foi vista recebendo o apoio de amigos e familiares.

O velório aconteceu durante este domingo, 28, no mesmo local do sepultamento. Ele deixou quatro filhos: Alessa, Leozinho Bradock, Rafael e Alice.