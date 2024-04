Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, é sepultado no Rio de Janeiro

Emoção marca o último adeus para o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, durante o sepultamento em um cemitério no Rio de Janeiro

O corpo do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi sepultado na tarde deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, sob forte emoção. Os amigos, familiares e fãs se reuniram no local para prestarem as últimas homenagens ao artista que marcou gerações no pagode.

O enterro aconteceu por volta das 16h30 ao som de músicas do Molejo e aplausos. A família também demonstrou muita emoção. A mãe da filha caçula dele, Paula Cardoso, foi flagrada pelos paparazzi enquanto chorava no caixão do cantor, e a filha grávida dele, Alessa, foi vista recebendo o apoio de amigos e familiares.

O velório aconteceu durante este domingo, 28, no mesmo local do sepultamento. Ele deixou quatro filhos: Alessa, Leozinho Bradock, Rafael e Alice.

A morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo faleceu na sexta-feira, 26, em decorrência das complicações do câncer inguinal, que atinge a região da virilha. Ele estava internado em estado gravíssimo e não resistiu. Ele partiu aos 51 anos de idade e deixou 4 filhos.

A morte dele foi anunciada por sua equipe com uma homenagem nas redes sociais. "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

