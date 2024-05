Ivete Sangalo retorna aos palcos em show exclusivo após cancelamento de turnê

Após o cancelamento de sua turnê de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo retorna aos palcos em um show privativo durante festa luxuosa; aos detalhes

Após o cancelamento de sua turnê de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo retornou aos palcos em um show exclusivo durante uma festa luxuosa no último sábado, 18. A apresentação de Veveta foi parte das comemorações do aniversário da esposa do banqueiro Paulo Setubal, Ana Eliza Setubal, e foi restrita aos convidados do evento.

Ivete se apresentou na festa particular intitulada 'Dinda’s Circus', realizada em um clube em Indaiatuba, interior de São Paulo, que contou com uma decoração temática de circo. Vestindo um macacão brilhante, a cantora subiu ao palco e animou os convidados da alta sociedade, como Layla Monteiro, Giovanna Adriano e Felipe Montanari.

Nas redes sociais, eles compartilharam cliques e vídeos da apresentação da artista, que tocou seus maiores sucessos e fechou a noite com chave de ouro ao cantar parabéns. Além de Ivete, a festa também contou com um show especial de Diogo Nogueira, que aproveitou para tietar a cantora baiana nos bastidores do evento exclusivo com Paolla Oliveira.

Vale mencionar que essa foi a primeira vez que Veveta subiu ao palco após tomar a decisão de cancelar a turnê ‘A Festa’, na qual iria celebrar seus 30 anos de carreira. O comunicado oficial sobre o cancelamento foi divulgado na última quarta-feira, 15, por meio da assessoria de imprensa da artista e suas redes sociais.

"A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, disseram.

“A principal motivação para a idealização da turnê “A Festa” foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs”, informaram o cancelamento.

“Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", escreveram no comunicado oficial.

