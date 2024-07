Lucas Lima expõe situação desagradável com fã: 'Ofensivas'

O cantor e músico Lucas Lima choca ao revelar atitude inesperada de fã durante viagem internacional: 'Tenho uma fofoquinha'

O cantor e músico Lucas Lima surpreendeu ao contar uma história inesperada que aconteceu com uma fã durante viagem internacional. Ele disse que flagrou a fã falando mal dele e, no dia seguinte, sendo muito querida ao falar com ele pessoalmente.

Nas redes sociais, ele relatou a situação. "Tenho uma fofoquinha… Ontem, na saída da festa, eu ouvi uma mulher falando coisas extremamente ofensivas sobre mim. Assim, do nada, tipo muito gratuitamente. Mas, acho que ela não me viu porque eu estava de costas pegando uma bicicleta e ela na escada para pegar o metrô. Aí hoje eu encontrei ela sem querer e ela foi super querida", disse ele.

E completou com a moral da história: "Sim, não é uma super fofoca, mas é sempre bom ver a diferença das pessoas na tua frente e, nesse caso, literalmente, pelas costas".

Vale lembrar que Lucas Lima está de férias no exterior. Ele passou alguns dias na Dinamarca e acaba de chegar na França.

Lucas Lima rebateu críticas

O cantor e músico Lucas Lima se pronunciou nas redes sociais sobre os comentários negativos envolvendo o nome de sua ex-mulher, a cantora Sandy. Ele viu pessoas comparando a sua personalidades antes e depois da separação, e não gostou nada disso. Tanto que ele fez questão de rebater com um texto nas redes sociais.

Em um post no Instagram, o artista compartilhou o vídeo de quando dançou em cima de uma mesa durante o casamento de amigos e escreveu um texto pedindo o fim dos comentários negativos sobre sua separação. Lucas disse que os dois estão felizes com suas vidas e que é grato pela importância da ex-mulher em sua trajetória.

"Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto… que homem livre… sem as amarras da ex… finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez… Só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto. E não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos stories na época. Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy", disse ele.

E completou: "É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… E agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas".