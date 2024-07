Camila Moura revela pedido para Lucas Buda antes do BBB 24: 'Ele sabia'

Ex de Lucas Buda, a influenciadora Camila Moura recordou uma conversa que teve com o capoeirista antes de sua participação no BBB 24

A influenciadora digital Camila Moura abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal, destacando o divórcio de seu ex-marido, Lucas Henrique, o Buda do BBB 24. Em participação no programa 'Vaca Cast', ela recordou o momento em que decidiu colocar um ponto final na relação de 15 anos com o capoeirista.

Camila optou pela separação quando o ex-BBB ainda estava no confinamento, logo após Lucas Buda flertar com a participante Giovanna Pitel. A influenciadora, por sua vez, revelou que havia conversado sobre traição com o capoeirista antes do programa.

"A gente já tinha conversado sobre isso antes de ele entrar e eu já tinha sido muito clara. Eu falei, ‘não me humilha com esse lance de traição, não me faz passar essa vergonha, não faz isso, segura o máximo que der’, sabe? Eu fui muito clara assim, em português, claríssimo…", recordou Camila Moura.

"Só que aí, em determinado momento quando eu vi os vídeos, vi as coisas que aconteceram, eu reconheci o que estava acontecendo, e eu falei, 'cara, ele jogou o casamento para o alto'. Ele sabia que eu estava aqui fora cuidando de tudo, e ele foi superegoísta, não pensou, né? Não com a cabeça certa", completou a ex-esposa de Lucas Buda.

Em seguida, ela explicou que foi inevitável não optar pelo divórcio após ver a cena em que o ex-brother demonstrava interesse em outra mulher. "Quando eu lembro assim da cena, desde lá no sofá, olhando para ela, eu olhei aquele olhar e falei que acabou o casamento, acabou, ele me jogou pro alto… Foi, tipo, muito, muito, muito egoísmo", disse.

Camila Moura ainda contou que só decidiu se pronunciar publicamente a respeito da polêmica quando passou a ser desrespeitada na rua. "Eu ia ficar na minha, quando ele sair, a gente ia resolver tudo, o divórcio, eu decidi ficar na minha, mas o resto do mundo não, então quando eu comecei a ser chamada de corna na rua, eu falei, 'não, não dá', se eu não me defender, quem vai me defender? Porque ele não parava", declarou.

Apesar do fim conturbado, a influenciadora revelou a existência de uma grande torcida para que os dois reatem o casamento. Apesar dos pedidos do público, ela garantiu que nunca cogitou uma reconciliação com Buda. "Nunca passou pela minha cabeça voltar. Das poucas vezes que nós conversamos, nós nunca falamos sobre isso (…) Todo mundo me cobra uma reconciliação, só que o cara tava pra fazer teste de paternidade. Vocês são fãs ou haters?", concluiu.

Lucas Buda e Camila Moura juntos em reality show

A próxima temporada de A Fazenda, da TV Record promete entregar bastante entretenimento ao público! Segundo informações do Portal LeoDias, o ex-BBB Lucas Buda estará no reality show, assim como sua ex-mulher, Camila Moura.

De acordo com a apuração do veículo, ambos entrarão separados no reality show apresentado por Adriane Galisteu. Camila, que já tem a vaga garantida, vai direto para a sede. Já Lucas Henrique, terá que lutar para conquistar seu lugar na competição; confira mais detalhes!