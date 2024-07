Ex-BBB Lucas Buda é flagrado aos beijos com mulher misteriosa em Parintins

A fila andou! Após breve affair com prima de MC Binn, ex-BBB Lucas Buda foi visto aos beijos com nova mulher; confira!

A vida de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, continua agitada! Após viver um breve affair com a prima de MC Binn, seu ex-colega de reality show, o capoeirista foi flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

O evento, ocorrido durante o último fim de semana, contou com a presença de diversos ex-BBBs, que fizeram questão de prestigiar a apresentação de Isabelle Nogueira com o Boi Garantido. De acordo com o portal LeoDias, que divulgou com exclusividade imagens de Lucas Buda com a moça, ela é integrante do Boi Caprichoso.

Vale lembrar que o capoeirista terminou o casamento com Camila Moura ainda no confinamento do BBB 24. Para quem não acompanhou, a influenciadora digital anunciou o fim da relação após o ex-marido flertar com outra participante do programa.

Recentemente, Lucas Buda revelou como recebeu a notícia do divórcio após deixar o reality show. Em entrevista ao Central Splash, o ex-brother disse que descobriu a separação em breve conversa com a produção do Big Brother Brasil após sua eliminação.

"Disseram: 'Você vai ter entrevistas agora e vão te perguntar sobre isso. Você fala o que tiver que falar, e se não quiser, é um direito seu", revelou Lucas. Segundo ele, a proporção de sua separação somente foi revelada mais tarde, quando começou a retomar sua vida fora da casa. Buda também disse ter ficado 'muito assustado e abalado' em sua primeira madrugada pós-BBB.

Ex-affair de Lucas Buda sofreu aborto

No dia 9 de junho, a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn, revelou que perdeu o bebê que acreditava ser fruto de seu romance relâmpago com Lucas Henrique, o Buda do BBB 24. Em suas redes sociais, ela não entrou em muitos detalhes, mas confirmou que está recebendo todo o apoio necessário do capoeirista durante o momento difícil.

Através de seu perfil no Instagram, Nina contou que estava recebendo questionamento dos seguidores, e por isso, decidiu abrir o coração sobre o que aconteceu com o bebê: "Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também", ela lamentou.

"Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém. Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném", Nina lamentou a morte do herdeiro; confira mais detalhes!