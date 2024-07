Ex-BBB Davi aumenta rumores de namoro após declaração romântica

Assumidos? Ex-BBB Davi e Tamires Assis, morena que beijou em Parintins, trocaram declarações de amor nas redes sociais; confira

Campeão do BBB 24, Davi Britonão esconde dos seguidores o quanto está apaixonado! Após publicar uma foto da dançarina Tamires Assis, a morena com quem ele trocou beijos no Festival de Parintins, o jovem recebeu uma declaração romântica da moça.

Na noite de terça-feira, 2, a musa do Boi Garantido compartilhou em suas redes sociais uma nova imagem ao lado do ex-brother. "Você me faz tão bem", escreveu Tamires na legenda da postagem. Davi, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho e também deixou uma mensagem especial para a manauara.

"Te amo, amor", declarou o ex-BBB, complementando o recado com um emoji de coração vermelho. Após a troca de declarações em público, internautas passaram a suspeitar que os dois decidiram assumir um relacionamento sério.

"Felicidades amiga! Que Deus abençoe e você seja muito feliz, e que ele cuide muito bem de você", declarou uma amiga de Tamires. "Que lindos, Deus abençoe amiga!", disse outra. "Felicidades ao casal", desejou um internauta.

Davi Brito foi flagrado aos beijos com Tamires Assis durante o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, realizado no último fim de semana. O momento foi registrado em um vídeo feito por Matteus Amaral, vice-campeão do reality show da Globo, que incentivou o gesto durante uma transmissão ao vivo.

Desde então, os dois não se desgrudaram mais. O ex-BBB, inclusive, contou que, em breve, a dançarina viajará até Salvador, na Bahia, para encontrá-lo. Antes disso, Davi havia publicado em seu perfil no Instagram a primeira foto ao lado de Tamires, revelando que estava apaixonado.

Davi se declara para Tamires Assis - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠 ♡︎ (@ttamiresassis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Quem é Tamires Assis

Nascida em Manaus, a moça é guia do levantador de toadas David Assayag, uma figura importante do Boi Garantido. Além de modelo, ela é ativista social e dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins.

Tamires também é embaixadora do grupo Manós, uma organização não governamental que leva assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. Em seu perfil oficial no Instagram, onde conta com mais de 70 mil seguidores, ela compartilha registros de seu dia a dia, viagens, apresentações, e claro, seu trabalho no Boi Garantido.