Viih Tube e Eliezer revelam código para falar de intimidade perto da filha

A influenciadora digital Viih Tube dividiu com os seguidores que decidiu encontrar uma forma de manter as conversas sobre intimidade com o marido, Eliezer, discretas. Para isso, o casal inventou um código secreto para falar sobre sexo perto da filha do casal, Lua, de 1 ano.

Em vídeo publicado no Instagram, os dois falam sobre o assunto. “Amor, não dá mais para ficar falando de lero lero perto da Lua porque ela tá muito grandinha, super inteligente, esperta. A gente tem que começar a inventar um código", diz a ex-BBB. “Concordo. Então vamos falar: Lavar roupa”, sugere Eliezer.

“Tá, então quando eu quiser falar de nã nã nã, lero, lero, lavar roupa. Combinado”, concorda Viih Tube. Na legenda, ela escreveu: “Postei e sai correndo, kkkk. Tô pronta pros comentários ‘meu Deus que absurdo, que íntimo, desnecessário’, gente é só pra rir um pouco socorro”, disse.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a publicação. "Por essa eu não esperava kkkkk é a mais pura realidade. Morta estou", escreveu uma. "Mas se eu falar nã nã nã, lero, lero perto do meu filho de 12 anos ele não vai entender nada. Vocês ja tinham um código", apontou outra. "Pelo menos não pediu a máquina da vizinha", brincou um terceiro.

Viih Tube revela travessura de Lua

Recentemente, Viih Tube acompanhou a aula de música da pequena e flagrou uma travessura. Lua colocou a mão no bolo de chocolate de uma amiguinha e experimentou o doce. A influenciadora chegou a mostrar a neném com a boca suja de doce. "Gente, socorro. Eu nunca dei chocolate para ela. Ela viu que o bolo da amiga era diferente e foi lá enfiar o dedão. Puxou o pai com doce, socorro", disse ela. Leia mais!