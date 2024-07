Rico Melquiades revela sobre A Fazenda: 'Nunca fui na intenção de ganhar'

Em entrevista à TV CARAS, Rico Melquiades avalia trajetória em A Fazenda 13 e confessa surpresa com a recepção do público após o reality

Já tem quase três anos que o humorista Rico Melquiades (31) levou o grande prêmio do reality A Fazenda 13, apesar de tanto tempo ter passado, ele segue como um dos campeões mais marcantes do programa. Em entrevista à TV CARAS, o influenciador revela qual estratégia adotou para levar o prêmio: "Nunca fui na intenção de ganhar".

Rico Melquiades ficou conhecido após participar de uma das temporadas do De Férias com o Ex Brasil. Na época, sua participação rendeu diversas críticas, por conta da repercussão, ele confessa que não entrou no reality A Fazenda achando que ganharia.

"Eu nunca fui na intenção de ganhar, porque na minha cabeça eu não iria ganhar. Eu sou um perfil para sair cancelado do programa. Eu falei: 'Vou sair cancelado' [...] vou tentar me esquivar, ser amigo de todo mundo para tentar ficar pelo menos um mês", revela.

Rico menciona que sempre foi apaixonado por reality shows, por isso aceitou o convite para ingressar na atração rural. Ele também analisa que venceu na edição certa, porque se fosse em outra, o influenciador acredita que não levaria o prêmio.

"Parece que foi ontem, as pessoas me param. Isso é muito gratificante, em saber que eu tenho esse carinho até hoje. Essa minha Fazenda foi em um ano certo, um elenco certo, que me proporcionou tudo que eu estou vivendo hoje. Eu acho que se fosse em um ano depois, eu não estar como estou hoje"

PELA FAMÍLIA

Durante conversa com a TV CARAS, o campeão do reality A Fazenda 13 confessou que ingressou nas redes sociais para poder proporcionar melhores condições de vida para os seus familiares. O influenciador digital menciona que vem de uma origem humilde e reforça sua relação com seus parentes mais próximos.

"Eu sou muito família, eu vivo para minha família. Sempre quis entrar nesse mundo pensando na minha família, pensando em dar uma vida melhor para eles. Nós sempre fomos de uma origem pobre, nós nunca tivemos uma pessoa rica na família [...] Até mesmo para lazer, nossa família era toda pobre", revela.

Por conta dessa origem humilde, Rico carregou durante muito tempo essa ambição de prosperar profissionalmente e poder proporcionar melhores condições de vida para os seus familiares: "Sempre quis dar o melhor para minha família, esse sou eu. Sou o Ricardo que sempre pensou em crescer na vida para tentar mudar a vida de toda minha família", finaliza.

