A Fazenda: Saiba por onde andam os vencedores de todas as edições

Reality rural da Record, A Fazenda se aproxima de sua 15ª edição

Com a 15ª edição do reality A Fazenda cada vez mais próximo de sua estreia, muitos fãs do reality já estão curiosos para conhecer os novos peões que competirão pelo prêmio —apesar de ainda não existir uma lista oficial de participantes.

Hoje, A Fazenda, programa que já foi apresentado por Britto Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion, segue sob o comando de Adriane Galisteu, e é gravado no sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo.

Além disso, o reality rural já consagrou 14 campeões ao longo de sua exibição. Muitos continuam fazendo sucesso na mídia, porém, outros acabaram se afastando dos holofotes após ganhar o prêmio em dinheiro. Relembre a seguir os vencedores de A Fazenda.

A FAZENDA 1

A primeira edição do reality A Fazenda consagrou Dado Dolabella como campeão. O ator teve uma trajetória polêmica, sendo indicado oito vezes para a Roça, mas conquistou 83% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão. Hoje, ele reatou o namoro com a cantora Wanessa Camargo e defende a libertação animal e se tornou vegano.

A FAZENDA 2

A atriz Karina Bacchi se tornou a vencedora do reality com 56% dos votos da edição, conquistando o prêmio de R$ 1 milhão. Hoje se divorciou de Amaury Nunes, se converteu ao cristianismo e se tornou mãe do pequeno Enrico, após passar pelo processo da fertilização in vitro.

A FAZENDA 3

A 3ª edição de A Fazenda consagrou Daniel Bueno como campeão. Com 44% dos votos, o modelo, que foi apenas para uma Roça, faturou o prêmio de R$ 2 milhões. Hoje, ele trabalha como ator, produtor e empresário, namora a modelo Bárbara Henn e tem três filhos, Luke, Marina e Angelina.

A FAZENDA 4

Joana Machado foi a grande campeã da 4ª edição de A Fazenda. Conhecida, na época, por ser ex de Adriano Imperador, ela teve 48% dos votos e levou para casa R$ 2 milhões. Hoje, ela decidiu viver longe dos holofotes e atua como personal trainer e assessora parlamentar.

A FAZENDA 5

A 5ª edição do reality tornou Viviane Araújo a campeã. Com 84% dos votos, ela faturou o prêmio de R$ 2 milhões. Hoje, a dançarina e atriz é casada com Guilherme Militão e é mãe do pequeno Joaquim, de apenas 10 meses.

A FAZENDA 6

Após superar cinco roças, a modelo Bárbara Evans venceu o prêmio de R$ 2 milhões com 55% dos votos. Hoje, a filha de Monique Evans é casada com Gustavo Theodoro, é mãe de Ayla e está grávida de gêmeos. A atriz tem mais de 2 milhões de seguidores em seu Instagram.

A FAZENDA 7

DH Silveira, ex-vocalista da banda Cine, se tornou campeão da 7ª edição do reality e conquistou o prêmio de R$ 2 milhões com 44% dos votos. Ele foi casado com Bruna Unzueta, conhecida como Boo e hoje o artista ainda segue carreira musical e gerencia o perfil FauxMoni no Instagram.

A FAZENDA 8

O ator Douglas Sampaio venceu a 8ª edição de A Fazenda, tendo passado apenas por uma Roça, com 53% dos votos. Hoje, o vencedor do prêmio de R$ 2 milhões é pai de Bernardo Sampaio e namora a influenciadora Camila Gentile. Recentemente, ele perdeu seu perfil oficial do Instagram.

A FAZENDA 9

A 9ª edição de A Fazenda contou apenas com ex-participantes de realities e consagrou Flávia Viana como campeã. Com 56% dos votos, ela levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Hoje, a atriz é mãe de Sabrina e Gabriel, e também trabalha como apresentadora.

A FAZENDA 10

Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar, foi o campeão da edição com 62% dos votos. O vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão ainda atua como cantor, ator, apresentador, músico e repórter. Recentemente, ele se submeteu a uma harmonização facial.

A FAZENDA 11

Lucas Viana venceu a 11ª edição de A Fazenda com 59% dos votos. Ele faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão, superando sua affair no reality, Hariany Almeida. Hoje, o modelo é dono de uma marca de roupas e mostra seu dia a dia nas redes sociais.

A FAZENDA 12

Após vencer quatro roças, Jojo Todynho se tornou a campeã da edição com 52% dos votos. A cantora levou para casa R$ 1,5 milhão, e logo após o reality se casou com Lucas Souza, porém se divorciou pouco tempo depois. Hoje, ela estuda advocacia, trabalha como influenciadora digital e passou por uma cirurgia bariátrica.

A FAZENDA 13

A penúltima edição de A Fazenda tornou o humorista Rico Melquiades campeão. Após passar por seis roças, ele emplacou o bordão "calada vence" e conquistou 77% dos votos, além do prêmio de R$ 1,5 milhão. Hoje, ele é repórter, filiado ao Partido Verde e ainda atua como artista musical. Recentemente, ele anunciou o término do namoro com Matheus Freire.

A FAZENDA 14

A última campeã do reality A Fazenda foi a ex-paquita Bárbara Borges. Com 61% dos votos, ela levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Hoje ela namora Iran Malfitano, que esteve ao seu lado no reality, e trabalha como influenciadora.