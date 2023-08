A Fazenda: Saiba quais casais formados no reality ainda estão juntos

A Fazenda estreia décima quinta edição em setembro; reality show uniu casais que ainda estão juntos

O reality show A Fazenda, que já soma 14 edições, estreia sua décima quinta exibição em setembro deste ano, na Record TV. Além de gerar intrigas e entretenimento durante o confinamento dos participantes, o programa também foi responsável por unir pessoas em relacionamentos amorosos que prevalecem até hoje. Saiba quais casais formados no reality show ainda estão juntos.

Biel e Tays Reis, pais de Pietra, formam um casal desde que se conheceram em A Fazenda 12. O vice-campeão e a cantora atravessaram o reality show com momentos marcantes que foram de brigas a declarações apaixonadas. "Você é muito especial. Quero te levar para a vida", afirmou o cantor durante o confinamento.

Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello também se apaixonaram durante o programa e permanecem juntos até hoje. Os dois participaram da edição de 2019 do reality show e, poucas semanas após deixarem A Fazenda, ficaram noivos.

Outro casal que mantém a paixão desde a atração da Record TV é formado pela campeã Flávia Viana e o humorista Marcelo Zangrandi. Após engatarem romance no nono programa, a influenciadora e o apresentador passaram por um término relâmpago, retornaram, se casaram e ainda aumentaram a família, com o nascimento do primeiro filho dos competidores, Gabriel, em 2020. Após vencer a competição, Flávia Viana ganhou uma declaração do atual marido pelas redes sociais: "Não consigo definir só em palavras o que sinto por você! Muito feliz em tê-la do meu lado, sua firulenta".

