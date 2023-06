Bárbara Borges e Iran Malfitano relembram início do romance em A Fazenda

Durante o especial CARAS Inverno, Bárbara Borges e Iran Malfitano refletiram sobre romance

Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41), casal de atores que participaram de A Fazenda, estão juntos desde que se apaixonaram depois do programa, em 2022. Durante o especial CARAS Inverno, os dois relembraram o início do romance no reality show e refletiram sobre o relacionamento amoroso.

"Dentro de A Fazenda, a gente estava no intuito do jogo. Em jogo como é esse, se você se abre, você pode ficar vunerável. Nosso jogo estava muito claro e definido", declarou Iran Malfitano. O ex-peão comentou que, apesar do relacionamento não ter se concretizado dentro do reality, ele já tinha um interesse na atual companheira: "Sempre teve essa proximidade, mas esse interesse em mulher estava muito camuflado".

"A gente se protegeu muito, fomos aliados, amigos. Fortaleceu nossa amizade, a gente se conheceu dentro das nossas limitações e fraquezas. O jogo te força para você conhecer tanto seu lado forte como sua fraqueza. Lógico, tinha alguns momentos que eu estava confusa sobre o que estava sentindo, mas éramos amigos. Não queria misturar. Era um receio, porque, na amizade, a gente também ama os nossos amigos", compartilhou Bárbara Borges sobre a relação com o atual parceiro dentro de A Fazenda.

A vencedora do reality ainda ressaltou que, no programa, seu foco era chegar na final e que, por isso, precisou bloquear seu coração durante o jogo. Bárbara Borges também acrescentou que, após deixar A Fazenda, a amizade com Iran Malfitano continuou mesmo com o início do relacionamento amoroso. "Essa amizade é um ponto muito importante no relacionamento, essa parceria e esse companheirismo. Lógico, essa parte da atração sexual também é importante, mas a gente começou com essa base que eu valorizo muito", declarou a atriz sobre sua relação com o ex-peão.