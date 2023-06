Igor Jansen revela como aprendeu a lidar com ansiedade e entrega futuro na música

Durante o especial CARAS Inverno, Igor Jansen entregou como aprendeu a lidar com ansiedade ao longo de sua carreira

Igor Jansen (19), estrela de Poliana Moça, tem uma carreira recheada na atuação e na música. Durante o especial CARAS Inverno, o ator e cantor falou sobre seus novos projeto na música e ainda entregou como aprendeu a lidar com a ansiedade ao longo de sua carreira.

"A vida de um artista é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, e na outra você vai descer. Essa ansiedade sempre me teve, principalmente no quesito de eu ter assumido essa responsabilidade muito novo", compartilhou Igor Jansen, um dos convidados do especial CARAS Inverno, em Campos de Jordão.

"Com 15 anos, eu estava terminando As Aventuras de Poliana, e ainda não estava certo Poliana Moça, então você fica naquela incerteza de: 'Será que vou ter trabalho? Será que viu para frente? O que posso fazer, junto com a minha família, para ter um diferencial e crescer? Aí veio Poliana Moça e deu um alívio a mais. Assim que terminar já vai ter o filme [As Aventuras de Poliana: O Filme], depois o longa com o Lázaro [Ramos], depois os planos já estão engatilhados", acrescentou o ator.

Com o apoio dos pais, Igor Jansen explicou que aprendeu a lidar com a ansiedade e o trabalho ao longo do tempo: "Tive muito dessa ansiedade. Um dos motivos de trabalhar com meus pais. Sempre foi muito importante porque compartilhei isso com eles. Eles me deram todo o apoio do mundo e tudo o que eu precisava, a gente sentava para conversar e tudo mais".

Leia também: Após BBB, Patrícia Ramos revela novo projeto como apresentadora: 'Animada'

"Com o tempo, fui aprendendo a lidar com essa ansiedade. Da forma que aconteceu, que acabou a novela e já veio filme e depois outro filme - e agora essa pequena pausa para me dedicar à música - acabou nem dando tempo para pensar nisso. Graças a Deus. É o nosso trabalho. O futuro a Deus pertence, quero estar preparado para o caminho que ele tem para mim", completou Igor Jansen, que adiantou a previsão de seu novo álbum musical para agosto deste ano.