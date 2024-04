Larissa Manoela se irrita com comentários sobre sua altura

Em seu perfil oficial no Twitter, a atriz Larissa Manoela fez um desabafo reclamando sobre as pessoas que falam sobre sua altura

Larissa Manoela usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 25, para fazer um desabafo. Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, a atriz confessou que se sente incomodada quando as pessoas a encontram na rua e falam sobre a sua altura.

"Gente, semana passada eu fui abordada 3 vezes com frases do tipo: 'nossa, pensei que você fosse mais alta. Nossa, como você é baixinha'. Em que mundo o povo tá vivendo pra achar que esse tipo de comentário é elogio?", começou ela.

"Eu sei que eu tenho 1,53 e sou mesmo pequena, mas eu já sei disso. A pessoa nem pra falar um bom dia, boa tarde, falar isso num tom fofo pra amenizar. Namoral", ressaltou ela, que acrescentou. "Lembrando que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Dois beijos."

Larissa Manoela desabafa ao ser vítima de fake news

A atriz Larissa Manoela desabafou ao ser vítima de fake news nas redes sociais. Ela concedeu uma entrevista nos últimos dias e um trecho foi tirado do contexto. A estrela negou que tenha falado algo relacionado com seus pais - eles perderam o contato após atrito familiar há alguns meses.

"Tão triste ver a falta de profissionalismo de alguns jornalistas do meio. Não vejo problema em dar entrevistas e responder as perguntas que me são questionadas, mas tirar do contexto é algo que não tolero. Não é a primeira, nem a última vez que isso vai acontecer. Portanto, sobre certos assuntos eu não falo! O que eu tinha para falar sobre questões passadas já foram faladas. Até porque o meu foco agora é o musical. Tudo que tenho falado e falei é sobre ele e minha experiência. Nada além disso!", disse ela no X.