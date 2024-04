Larissa Manoela mostra bastidores de sua nova peça ‘A Noviça Rebelde’

A peça estreou na última sexta-feira,19, Larissa Manoela interpreta Liesl na produção de Charles Möeller e Claudio Botelho; veja

Nos palcos com "A Noviça Rebelde", Larissa Manoela surgiu no Instagram nesta terça-feira, 23, e compartilhou com os fãs um pouco dos bastidores da peça. O espetáculo estreou nesta última sexta-feira, 19, e está em cartaz no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Depois, a produção de Charles Möeller e Claudio Botelho seguirá para São Paulo.

Na postagem, a atriz aparece em cena como sua personagem, Liesl. Ela ainda brincou com as vezes em que riu em cena na hora errada. Em um momento em que faz 'cara de má', ela lembrou da sua icônica personagem de Carrossel, Maria Joaquina: "Maria Joaquina, o retorno?", escreveu.

Em outros clipes, Larissa Manoela mostra que o backstage de uma peça pode ser ainda mais divertido do que o próprio palco: "A volta do que se foi. Vocês amam uma bagaceira neh? Entrando em mais uma super semana de apresentações em A Noviça Rebelde. Quem eu vejo por lá?", escreveu na legenda.

Encenada pela primeira vez em 1959, na Broadway, a trama é ambientada na Áustria de 1938 ameaçada pela ascensão do nazismo. 'A Noviça Rebelde' foi adaptada para os cinemas no ano de 1965, por Robert Wise, com Julie Andrews no papel de Maria.

Na história, a aspirante a freira vai trabalhar como preceptora dos sete filhos do capitão Georg Von Trapp, viúvo, por quem se apaixona. Esta é a terceira vez que a atriz encena a montagem, ela já havia participado das versões anteriores, de 2008 e 2018. 'A Noviça Rebelde' estreia em São Paulo no mês de julho, também com Malu Rodrigues à frente do elenco.

Larissa Manoela fala sobre gestão da carreira após romper com os pais

Após o rompimento com os pais e o casamento com André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela passou a assumir a gestão de sua própria carreira. Em entrevista ao Universa, do Uol, divulgada em abril deste ano, ela revelou que agora lê todos seus contratos antes de assinar.

A artista também comentou sobre a experiência de assumir o controle dos próprios negócios. "Sempre foi um sonho ocupar esse lugar, porque sou muito interessada pelo que acontece nesse universo dos negócios. Para mim, foi uma imersão, o que demanda tempo e é muito desafiador, mas não tenho vergonha de perguntar para aprender e expandir meu campo de visão", afirmou Larissa. Confira a entrevista completa!