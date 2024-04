Larissa Manoela estreia em peça de teatro no RJ e recebe carinho do marido

Estreando em 'A Noviça Rebelde' no Rio de Janeiro, Larissa Manoela recebeu o apoio de André Luiz Frambach, com quem é casada há 4 meses

Na última sexta-feira, 19, Larissa Manoela estreou a peça 'A Noviça Rebelde', no Rio de Janeiro, e recebeu o carinho de André Luiz Frambach nos bastidores do espetáculo. Ela e o ator se casaram em dezembro de 2023.

Encenada pela primeira vez em 1959, na Broadway, a trama é ambientada na Áustria de 1938 ameaçada pela ascensão do nazismo. 'A Noviça Rebelde' foi adaptada para os cinemas no ano de 1965, por Robert Wise, com Julie Andrews no papel de Maria.

Na história, a aspirante a freira vai trabalhar como preceptora dos sete filhos do capitão Georg Von Trapp, viúvo, por quem se apaixona.

Na adaptação para os palcos brasileiros, a atriz Malu Rodrigues dá vida à Maria e Larissa interpreta Liesl, filha mais velha do viúvo. “Essa Liesl está mais interessante e ousada. Ela segue doce e sonhadora, mas agora dá uma confrontada na Maria e traz um empoderamento para as mulheres”, disse Larissa em entrevista ao jornal O Globo.

Esta é a terceira vez que a atriz encena a montagem, ela já havia participado das versões anteriores, de 2008 e 2018. 'A Noviça Rebelde' estreia em São Paulo no mês de julho, também com Malu Rodrigues à frente do elenco.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Larissa Manoela fala sobre gestão da carreira após romper com os pais

Após o rompimento com os pais e o casamento com André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela passou a assumir a gestão de sua própria carreira. Em entrevista ao Universa, do Uol, divulgada em abril deste ano, ela revelou que agora lê todos seus contratos antes de assinar.

A artista também comentou sobre a experiência de assumir o controle dos próprios negócios. "Sempre foi um sonho ocupar esse lugar, porque sou muito interessada pelo que acontece nesse universo dos negócios. Para mim, foi uma imersão, o que demanda tempo e é muito desafiador, mas não tenho vergonha de perguntar para aprender e expandir meu campo de visão", afirmou Larissa.

Na sequência, a atriz ressaltou a importância do trabalho em equipe. "Gosto muito de ouvir a opinião de todos antes de formar a minha. Tenho uma posição de muita responsabilidade e preciso ter esse conhecimento para ocupá-la. Mas sempre me coloco em uma posição de igual para igual com todos, porque acredito que não somos nada sem uma equipe. Gosto de trocar com o meu time e entender o que eles pensam, se estão felizes...", acrescentou. Confira a entrevista completa!