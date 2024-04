Larissa Manoela fala sobre gestão da carreira após romper com os pais

Após rompimento com os pais, Larissa Manoela detalhou sobre experiência de assumir o controle da carreira: "Sempre foi um sonho"

Após o rompimento com os pais e o casamento com André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela passou a assumir a gestão de sua própria carreira. Em entrevista ao Universa, do Uol, divulgada nesta terça-feira, 2, ela revelou que agora lê todos seus contratos antes de assinar.

A artista também comentou sobre a experiência de assumir o controle dos próprios negócios. "Sempre foi um sonho ocupar esse lugar, porque sou muito interessada pelo que acontece nesse universo dos negócios. Para mim, foi uma imersão, o que demanda tempo e é muito desafiador, mas não tenho vergonha de perguntar para aprender e expandir meu campo de visão", afirmou Larissa.

Na sequência, a atriz ressaltou a importância do trabalho em equipe. "Gosto muito de ouvir a opinião de todos antes de formar a minha. Tenho uma posição de muita responsabilidade e preciso ter esse conhecimento para ocupá-la. Mas sempre me coloco em uma posição de igual para igual com todos, porque acredito que não somos nada sem uma equipe. Gosto de trocar com o meu time e entender o que eles pensam, se estão felizes...", acrescentou.

"Delego muitas demandas também, porque o meio artístico me consome bastante, mas é o que mais amo fazer. Adoro estar em frente às câmeras ou no palco. E agora gosto de saber o que rola por trás de tudo isso.", continuou a atriz.

"Leio todos os meus contratos, assino tudo, posto nas minhas próprias redes sociais, faço minhas legendas, escolho as fotos. E tudo de maneira muito especial. Vejo que o reconhecimento que recebo é um esforço do trabalho em equipe".

Por outro lado, Larissa Manoela confessou que já duvidou muito de sua capacidade. “Às vezes, tudo o que precisamos é respirar fundo, enxugar as lágrimas e entender o que está rolando. Nada vai cair do céu”, disse ela, que completou: "Sair da nossa zona de conforto mexe com a gente e você vai carregar todas as feridas, mas elas vão cicatrizar. E você vai lembrar daquela marca como algo que já passou. A dor transforma".

Ainda durante a entrevista, a esposa de André Luiz Frambach falou sobre a vontade de ser mãe e contou que já está realizando acompanhamento ginecológico para que isso seja possível. "Sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos", explicou, relembrando seu diagnóstico de endometriose.

"Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo.", completou Larissa.

"A maternidade precisa entrar nos meus planos, porque tenho desejo de ter uma família grande, mas isso demanda tempo. E quando acontecer, quero desacelerar. Estou ativa o tempo todo, com meus trabalhos e com a empresa. Não quero parar, porque não conseguiria, não sei viver sem minha profissão, mas vou precisar equilibrar as atividades", finalizou a famosa.

Larissa Manoela revela como celebrou o aniversário de casamento em casa

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach recentemente completaram 3 meses de casamento. No dia 17 de março, eles organizaram um almoço especial na casa deles e ela mostrou um vídeo do momento.

Nas imagens, os dois apareceram montando a mesa para a refeição com direito a fotos do grande dia do casamento para relembrarem a data especial. Na legenda do post, ela falou sobre a alegria da união deles.

"3 meses de casados. Bodas de algodão doce! Adaptamos a comemoração pra dentro da nossa casinha já que sigo me recuperando dessa virose que me pegou e me obrigou a parar minhas atividades. E que bom. Aproveitamos pra descansar, hidratar, dormir bastante, ver série, ver filme, ler livro, fazer scrapbook e comer bem. Tudo que fazemos se torna ainda mais especial já que o que importa é estarmos juntos. Amamos curtir cada segundo da nossa vida a 2. Seja viajando, trabalhando ou descansando dentro de casa. Aliás é nosso canto favorito. Caseiros nos add hahahah Meu amor @andreluizframbach vc é um sonho, real (ainda bem)! Obrigada por cuidar da gente com tanto amor. Zelar pela minha saúde e bem estar. Depositar toda sua energia e carinho pra me ver melhorando. Juntos pra vida toda, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença! Te amo todo!", disse ela.