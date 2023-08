Larissa Manoela está sem dinheiro? Entenda situação da atriz após abandonar fortuna

Larissa Manoela passou por perrengue financeiro após romper relações com os pais que gerenciavam sua carreira

O caso envolvendo Larissa Manoela (22) e os pais, Silvana e Gilberto, tem deixado muita gente impressionada. A artista abdicou de sua fortuna avaliada em R$ 18 milhões, para não viver uma briga familiar. A confusão, inclusive, tem levantado questionamentos sobre a situação financeira da atriz.

Conforme informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, Larissa passou um verdadeiro perrengue depois que rompeu com os pais. A famosa chegou a morar de favor na casa do noivo, o ator André Luiz Frambach.

"Ela não tinha dinheiro guardado, não tinha plano de saúde, e precisou ser acolhida pelo ator e sua família enquanto aguardava a virada de contratos para a empresa dela. Não foi um período fácil", disse uma fonte.

Ainda segundo o jornalista, Larissa, que no último ano protagonizou a novela Além da Ilusão, na TV Globo, teria ficado apenas com um carro e um apartamento, que estava em seu nome. Isso porque a maioria de seus bens estavam no nome de seus pais, como uma mansão em que ela morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Enfrentando problemas financeiros, Larissa precisou vender o apartamento que estava em seu nome e deu entrada em uma casa. No entanto, o dinheiro não foi o suficiente e ela fez um empréstimo, o qual paga em parcelas mensais.

Mas em meio a todo o imbróglio jurídico, a atriz já está se restruturando e logo deve estabilizar sua vida financeira. Isso porque ela tem revisado contratos antigos negociados pelos pais. Agora, sendo sua própria empresária, a artista terá noção completa de seu faturamento e poderar usufruir exclusivamente de seus ganhos.

A repercussão da matéria fez muitas pessoas se questionarem sobre o valor da fortuna de Larissa Manoela. A artista disse que abdicou de R$ 18 milhões, no entanto, especialistas acreditam que ela provavelmente este número seria bem maior.

Criança prodígio e um dos principais nomes de sua geração, a artista trabalha desde os quatro anos. Além disso, já teve sua imagem e nome emprestados para diversas empresas, as quais as vendas impressionam.

Mas apesar de todo o sucesso, uma pessoa próxima da família garantiu ao colunista Lucas Pasin que os pais não eram bons em administração financeira e perderam muito do que Larissa ganhou ao longo da carreira. "O Gilberto nunca soube fazer negócio. Ele perdeu muito dinheiro ao longo desses anos. A Larissa nunca ganhou rios de dinheiro", disse a fonte.