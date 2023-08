Por que a mãe de Larissa Manoela não gostava do genro? Entenda problema familiar

Relacionamento entre Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach foi apontado como início da crise familiar

Desde que resolveu se pronunciar sobre o rompimento com seus pais, Silvana e Gilberto, o nome de Larissa Manoela (22) continua em alta na mídia. Nos últimos dias, conversas e informações envolvendo o relacionamento familiar passou a ser exposto na mídia, principalmente quanto ao namorado da atriz, André Luiz Frambach (25).

O ator da TV Globo tem sido apontado como uma das principais razões para o rompimento de Larissa com os pais, por supostamente estar incentivando uma crise e a busca por sua independência financeira. No entanto, a estrela de filmes da Netflix garante que o mau relacionamento familiar já vinha se desgastando há alguns anos.

"Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes de ele entrar na minha vida", esclareceu ela ao Fantástico.

Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, Silvana chegou a expor que não concordava com o namoro da filha com o ator, já que achava que ele não seria o homem ideal para a herdeira. "Eu aceitei, mas não concordei", declarou ela que foi questionada sobre o motivo.

"Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar", completou.

Dias depois do depoimento de Silvana, o real motivo da revolta de Silvana quanto ao noivado da filha veio à tona. Além da falta de simpatia pelo genro, ela também não concordava que ele fazia parte de uma religião diferente da sua.

Católica, Silvana, que deu uma educação cristã para Larissa, não gostava do fato de André e sua família fazerem parte do espiritismo. Após receber uma mensagem de Natal da filha, ela demonstrou insatisfação e, além de xingá-la, criticou a fé do rapaz.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu ela, terminando a mensagens aos risos.