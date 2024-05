Namorada de Filipe Ret relata tentativa de assalto: ‘Não é para amadores’

Agatha Sá revela que foi ‘salva’ pelo namorado, Filipe Ret, durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro; entenda o que aconteceu

Na noite de quinta-feira, 2, a influenciadora digital Agatha Sá, namorada do cantor Filipe Ret, usou as redes sociais para compartilhar detalhes de um momento tenso vivido no Rio de Janeiro. Enquanto caminhava com o amado na orla da praia, ela foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou sendo ‘salva’ pelo rapper.

Através dos stories do Instagram, Agatha compartilhou que costuma sair para se exercitar ao ar livre com o namorado. No entanto, ela foi abordada por um assaltante durante o último passeio: "Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara. Paramos um pouco com a bicicleta”, iniciou o relato em um vídeo.

Logo em seguida, a influenciadora explicou que o assaltante mudou de ideia depois de avistar seu namorado: “Um cara falou: 'Passa o telefone'. Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite", ela lamentou a situação, que teve um desfecho positivo por conta da presença do cantor.

Vale ressaltar que Filipe oficializou o relacionamento com Agatha no último Dia dos Namorados, em 2023. Embora os dois tenham revelado a união com fotos em seus perfis nas redes sociais, os rumores sobre o romance já circulavam há alguns meses, depois que eles foram vistos saindo juntos em diferentes ocasiões.

Em seu perfil, Filipe, que costuma manter a discrição sobre sua vida pessoal, abriu uma rara exceção e posou agarradinho ao lado da amazonense e usou uma legenda sugestiva. "Free love [amor livre]", disparou na legenda da foto compartilhada. Desde então, o rapper faz questão de se declarar e compartilhar vários registros de sua namorada.

Filipe Ret e Agatha Sá elevam a temperatura com romance na praia:

Apesar do momento de tensão, Filipe Ret e Agatha Sá também curtem o Rio de Janeiro. Recentemente, o rapper Filipe Ret aproveitou o calor intenso para curtir um passeio em uma praia. Mas se engana quem pensa que o cantor se refrescou! Pelo contrário, ele elevou a temperatura na orla carioca ao protagonizar um momento intenso com a namorada.

Sem camisa e de bermuda preta, o rapper apareceu admirando a beleza da namorada, que elegeu um biquíni preto bem fininho e cavado para curtir a ocasião. Em alguns registros, o cantor até aparece olhando para as câmeras, mas ele não se intimidou com a presença dos fotógrafos e partiu para a pegação com a namorada; confira os cliques!