Filipe Ret e a namorada elevam a temperatura com romance na praia

O clima esquentou! Filipe Ret protagoniza momento intenso com sua namorada, Agatha Sá, durante um passeio em uma praia no Rio de Janeiro

O rapper Filipe Ret aproveitou o calor intenso para curtir um passeio em uma praia do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 20. Mas se engana quem pensa que o cantor se refrescou! Pelo contrário, ele elevou a temperatura na orla carioca ao protagonizar um momento intenso com sua namorada, a influenciadora digital Agatha Sá.

Sem camisa e de bermuda preta, o rapper apareceu admirando a beleza da namorada, que elegeu um biquíni preto bem fininho e cavado para curtir a ocasião. Em alguns registros, o cantor até aparece olhando para as câmeras, mas ele não se intimidou com a presença dos fotógrafos e partiu para a pegação com a namorada.

Filipe Ret e a Agatha Sá elevam a temperatura com romance na praia - Foto Fabrício Pioyani/Agnews

Nada discretos, Filipe e Agatha trocaram beijos apaixonados e muitas carícias com direito a mão boba para todos assistirem na orla da praia. Depois de curtirem o clima de romance, o casal adentrou ao mar ao lado do filho do cantor, Theo, que tem seis anos e é fruto de um antigo relacionamento com a influenciadora Anna Estrella.

Filipe Ret e a Agatha Sá curtem praia com Theo - Foto Fabrício Pioyani/Agnews

O rapper também se divertiu ao curtir um momento com o pequeno, enquanto a namorada se refrescou no mar. Vale lembrar que ele assumiu o relacionamento com a influenciadora no último dia dos namorados. Com cliques em seu perfil, os dois celebraram a união, mas o romance já estava no ar entre os artistas há alguns meses.

Nas redes sociais, Filipe, que costuma manter a discrição sobre sua vida pessoal, abriu uma rara exceção e posou agarradinho ao lado da amazonense e usou uma legenda sugestiva. "Free love [amor livre]", disparou na legenda da foto compartilhada. Desde então, o rapper faz questão de se declarar e compartilhar vários registros de sua namorada.

Quem é Agatha Sá?

Com 118 mil seguidores no Instagram, número que vem aumentando após o anúncio do namoro com Filipe Ret, Agatha Sá também soma mais de 100 mil fãs no TikTok. A influenciadora costuma publicar fotos de viagens, rotina de treinos e momentos de lazer, além de ter completado as publicações com uma foto ao lado do amado nos stories.

Com 23 anos, a influenciadora também estudou Educação Física na Universidade Federal do Amazonas. Os dois estariam vivendo um affair desde maio deste ano, quando foram flagrados juntos ao desembarcarem no aeroporto. Mas o cantor acabou se envolvendo em uma polêmica antes de assumir o relacionamento; entenda o que aconteceu.