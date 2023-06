Após escândalo, Filipe Ret assume namoro com influenciadora: "Amor livre"

Filipe Ret assume namoro com influenciadora; cantor foi acusado de fazer proposta picante

Envolvida em uma série de polêmicas, o cantor Filipe Ret assumiu nesta segunda-feira, 12, que está namorando. Ele aproveitou o Dia dos Namorados para assumir seu relacionamento com a influenciadora Agatha Sá.

Nas redes sociais, ele deixou a discrição de lado e posou agarradinho ao lado da amazonense e usou uma legenda sugestiva. "Free love [amor livre]", disparou na legenda da foto compartilhada em uma rede social.

Quem acompanha a carreira do cantor já sabia que os dois estavam juntinhos. Isso porque os dois são constantemente flagrados juntinhos desde maio, quando o romance entre os dois ficou mais evidente entre os fãs do rapper.

O namoro de Filipe Ret começa após uma polêmica. É que ele foi acusado de fazer uma proposta para outra influenciadora, Sophia Barclay. Ele teria convidado a bela para uma noite quente, algo que ela resolveu expor. “Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu”, disse ela neste final de semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETCHÊ (@filiperet)

Explicações

O cantor de rap Filipe Ret (38) usou suas redes sociais para mostrar que recuperou seu veículo apreendido numa blitz na cidade do Rio de Janeiro, durante a madrugada. O cantor se pronunciou sobre o que aconteceu e contou que, mesmo que tenha sido abordado pela Lei Seca, não tinha bebido, e que a McLaren GT, avaliada em R$ 3 milhões, só foi levada porque estava sem placa.

“Muitas matérias colocaram 'Filipe Ret é parado na blitz da Lei Seca e tem carro apreendido'. Isso dá a entender que eu bebi, só que não. Estava legal, não bebi, fiz o bafômetro e fui aprovado. Fui conduzido para a delegacia porque estava sem a placa da frente do carro. Sempre sigo a lei. Tudo meu é dentro da lei. Pago meus impostos e tudo que tenho, graças a Deus, é absolutamente legal”, revelou o rapper.