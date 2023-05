Filipe Ret recupera carro milionário após apreensão de blitz: ‘Liberdade cantou’

Rapper Filipe Ret se pronuncia após carro milionário ser apreendido em blitz no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 19, o cantor de rap Filipe Ret (38) usou suas redes sociais para mostrar que recuperou seu veículo apreendido numa blitz na cidade do Rio de Janeiro, durante a madrugada. O cantor se pronunciou sobre o que aconteceu e contou que, mesmo que tenha sido abordado pela Lei Seca, não tinha bebido, e que a McLaren GT, avaliada em R$ 3 milhões, só foi levada porque estava sem placa.

“Muitas matérias colocaram 'Filipe Ret é parado na blitz da Lei Seca e tem carro apreendido'. Isso dá a entender que eu bebi, só que não. Estava legal, não bebi, fiz o bafômetro e fui aprovado. Fui conduzido para a delegacia porque estava sem a placa da frente do carro. Sempre sigo a lei. Tudo meu é dentro da lei. Pago meus impostos e tudo que tenho, graças a Deus, é absolutamente legal”, revelou o rapper.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem placa é considerado uma infração gravíssima, que pode render até sete pontos na carteira. Ret estava com o carro apreendido e foi autuado na 10ª DP, em Botafogo, na Zona Sul da cidade maravilhosa, pelo crime de adulterar veículo automotor.

Recentemente, a punição prevista para este crime foi endurecida, no último dia 26 de abril. Anteriormente, o condutor era apenas multado e liberado da blitz se recolocasse a placa ou se retirasse a adulteração imediatamente. Em caso da comprovação do crime, a pena era de 3 a 6 anos de prisão. Porém, agora a nova regra que altera o artigo 311 do Código Penal prevê que o condutor será autuado pelo crime, podendo pegar de 4 a 8 anos de prisão, além de pagar uma multa.

Segundo o G1, Filipe Ret contou que não agiu de má fé, que a placa do carro teria caído, visto que a placa traseira estava no lugar devido. O rapper pôde retirar o veículo depois de pagar uma multa, recolocar a placa dianteira e arcar com as taxas de reboque e depósito.