BBB23: Filipe Ret perde valor altíssimo em aposta após expulsão de Guimê

Rapper Filipe Ret havia apostado valor absurdo que MC Guimê seria campeão do BBB 23

Na última quinta-feira, 17, o cantor de funk MC Guimê e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato foram expulsos do Big Brother Brasil 23 por assediarem a integrante intercambista mexicana Dania Mendez. Mas, não foram só eles que foram prejudicados. O rapper Filipe Ret havia apostado que o funkeiro seria o campeão do reality.

E não foi pouco. Ret apostou R$100 mil na vitória de Guimê. Mas, após a decisão da TV Globo de eliminar os dois participantes pela conduta errônea de ambos com a mexicana, alguns internautas resgataram a aposta que ele teria feito no começo do reality show. Na época, Filipe desembolsou uma quantia pesadíssima e poderia levar um prêmio de R$1,7 milhão se acertasse a aposta, que agora foi perdida.

Antes mesmo da expulsão de Guimê ser anunciada, Filipe Ret avisou aos seus seguidores que tinha tirado sua aposta no brother. “Tirei minha aposta no MC Guimê. É um jogo, mas não aposto nesse tipo de comportamento. Não importa o quanto eu ganhei ou deixei de ganhar, porque não se trata de grana”, explicou o rapper, que não teve reembolso completo do quanto apostou. “Ganhou desgosto e prejuízo”, comentou um internauta, também decepcionado com a conduta do ex-brother.

EITA! Filipe Ret revelou que retirou sua aposta no Mc Guimê: “É um jogo, mas não aposto nesse tipo de comportamento”. Qual opinião de vocês? 🗣 pic.twitter.com/Tw2ilk29El — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) March 17, 2023

🚨 AGORA: Felipe Ret perde aposta de R$100 MIL que havia feito na vitória do Guime. #BBB23pic.twitter.com/WrfyxrV5E4 — POPTime (@siteptbr) March 17, 2023

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.