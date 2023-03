BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos ao vivo

Tadeu Schmidt revela decisão de eliminar MC Guimê e Cara de Sapato ao vivo na noite desta quinta-feira, 16

Os brotheres MC Guimê e Cara de Sapato estão expulsos do BBB 23, da Globo. Os dois foram eliminados ao vivo na noite desta quinta-feira, 16, após serem acusados de assédio contra a sister Dania Mendez, que é a mexicana que está de intercâmbio no Brasil. Guimê foi visto passando a mão no corpo dela durante a festa. Por sua vez, Sapato foi flagrado roubando beijos dela.

Ao vivo, Tadeu Schmidt fez o anúncio de que eles foram eliminados pela produção do programa.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.

Logo depois, eles se despediram dos outros participantes e saíram pelo confessionário. Dania ficou chorando e se sentiu culpada pelo que aconteceu, mas todos os outros participantes avisaram que ela não teve culpa nenhuma.

Schmidt voltou a falar com a casa para tranquilizar Dania. "O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou, nada. É uma decisão nossa. Uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua. Fique tranquila. A gente nãoq uer ver você chorar", disse ele.

Lexa fica aos prantos com desclassificação de MC Guimê

A cantora Lexa apareceu chorando muito após a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23 junto com Cara de Sapato. Logo após a notícia ser dada ao vivo na TV, Lexa gravou um vídeo nos stories do Instagram chorando muito e desabafou sobre como estava se sentindo. “É um pesadelo, gente! Não é posível”, disse ela, que estava em um carro e chorando.