Lexa surge aos prantos após MC Guimê ser expulso do BBB 23: 'Pesadelo'

Lexa aparece chorando muito nos stories do Instagram após a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23

A cantora Lexa ficou desesperada e chorou muito com a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23 junto com Cara de Sapato. A eliminação deles do reality show foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira, 16, por Tadeu Schmidt por causa das atitudes deles durante a festa em relação a Dania Mendez.Os dois foram acusados de cometer atitudes de assédio contra a participante mexicana.

Logo após a notícia ser dada ao vivo na TV, Lexa gravou um vídeo nos stories do Instagram chorando muito e desabafou sobre como estava se sentindo. “É um pesadelo, gente! Não é posível”, disse ela, que estava em um carro e chorando.

Lexa desabafou sobre o BBB 23 mais cedo

Nas redes sociais, Lexa compartilhou um desabafo sobre como está se sentindo e contou que não vai mais assistir ao reality show.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.