Pai da protagonista em Mania de Você, Bukassa Kabengele elogia autor: 'Ritmo incrível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bukassa Kabengele adiantou detalhes da novela Mania de Você, a qual repete pela terceira vez o pai da atriz Gabz

Se preparando para a estreia de Mania de Você, próxima novela das 21h da TV Globo, Bukassa Kabengele (45) não esconde a animação de estar no elenco de uma trama de João Emanuel Carneiro, autor de grandes sucessos da emissora nos últimos 10 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista adiantou alguns detalhes da produção, o qual será pai da protagonista Viola, interpretada por Gabz.

"As novelas do João Emanuel tem uma magia, ele tem esse domínio, ele escreve muito bem novela. Haja visto Avenida Brasil, que foi aquele sucesso todo", elogia o ator, que é um entusiasta da teledramaturgia. "A cada capítulo que a gente lê, a cada bloco de semana, a gente tem a impressão que tá acabando a novela nesse nível, então você é muito curioso, porque a gente não sabe onde que essa mente é capaz de ir, porque tudo é muito imprevisível".

Em Mania de Você, Bukassa interpreta Maciel, um artista de rua angolano que cria Viola depois da menina ser abandonada pela própria mãe. Depois de crescer em uma comunidade do Rio de Janeiro, a jovem se torna uma grande cozinheira e, apesar da distância, segue mantendo contato com o pai de criação.

"Inicialmente eu faria um outro personagem, mas a equipe da Globo entendeu que seria melhor migrar. Eu e a Gabz a gente tem muita química, a conheci fazendo um filme do Lázaro Ramos, Um Outono Esquecível, do Prime Video", conta o ator, que agora irá repetir, pela terceira vez, uma parceria com Gabz.

No ano passado, Bukassa e Gabz também foram pai e filha na novela Amor Perfeito. "Quando ela ficou sabendo que tomaram a decisão, ela também ficou muito feliz. A gente já começou a gravar as primeiras cenas dos personagens e realmente está sendo muito potente", adianta.

Apesar de estar ainda gravando suas primeiras cenas como o artista plástico, Bukassa garante que o personagem será uma boa oportunidade para iniciar debates sobre formatos de família e, para além disso, a forma como a sociedade vê o afeto de homens negros.

"Meu personagem e da Gabz, a gente tem essa relação muito calcada no afeto", diz o ator, que completa: "Essa trama será importante para poder ressignificar o que é paternidade, as construções de família e entender que famílias também podem ser através de escolhas e construções".