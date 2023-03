BBB 23: Saiba como foi a conversa de Dania Mendez com a produtora do La Casa de Los Famosos

Globo exibe vídeo da conversa de Dania Mendez com a produtora do La Casa de Los Famosos no confessionário na tarde desta quinta-feira, 16

Na noite desta quinta-feira, 16, a Globo exibiu o vídeo de como foi a conversa da Dania Mendez com a produtora do programa La Casa de Los Famosos durante a tarde. Na transmissão do pay-per-view, o sinal do confessionário foi cortado na hora da conversa delas, mas o conteúdo foi exibido durante a edição ao vivo. Na conversa, a produtora quis saber o que Dania achou do comportamento de Cara de Sapato e MC Guimê durante a festa, já que eles foram acusados de assédio contra ela.

No início da conversa no confessionário, a produtora quis saber: “Estou te vendo. Como está indo?

Como foi a festa de ontem?”. E Dania respondeu: “Muito boa. Fazia muito tempo que não bebia tanto, muitos drinks, ontem dancei muito, todos são muito bacanas. Até agora todos estamos muito bem. O que você achou?”.

Então, a produtora começou a falar sobre as situações polêmicas. “O importante é que você seja você mesma e não estar em nenhuma situação que não te faça sentir confortável. Teve alguma coisa que te fez sentir desconfortável?”. Ela disse: “Nada, tudo bem”. E a produtora continuou: “Ontem teve algumas situações porque estávamos vendo a festa, onde houve um pouco de gozação, você quer me contar o que aconteceu? Talvez alguém passou dos limites?”.

Neste momento, Dania afirmou: “Sapatito tentou me beijar, ou tentou me roubar um beijo, certo?”. A produtora confirmou: “Certo. E como você se sente a respeito disso?”. “Tranquila, eu não esperava, foi muito rápido, então, eu não vi, nada, mas, normal. Foi um beijo que eu não esperava que ele me roubasse, na verdade”, afirmou. “Mas te deixou desconfortável?”, questionou a mulher nos bastidores. “Não me incomodou”, disse ela. “Você está bem? Quer seguir nessa casa mais alguns dias?”, perguntou novamente. “Sim, estou feliz, gostaria de conhecer todos um pouco mais, posso ficar aqui até quando vocês quiserem”, declarou.

Na sequência, a produtora disse: “E na hora que você quiser sair dessa casa, eu garanto que você saia de uma situação que você achar desconfortável, certo?”. Por sua vez, Dania refletiu: “Sim, com certeza, chefa. Ontem, ele estava bêbado e acho que não teve má intenção, ou seja, não vi maldade, foi normal. Ele falou que não bebe muito, que nunca bebe e ontem exagerou. E pode ter exagerado nos beijos”.

“Qualquer situação que te fizer sentir desconfortável como mulher, como participante, sobretudo como mulher.Você vai me falar na hora e eu garanto que você saia dessa casa”, afirmou a produtora. “Qualquer situação desconfortável com qualquer companheiro ou companheira, eu vou te falar na hora”, disse a sister.

Na sequência, a produtora falou sobre a situação com MC Guimê. “Durante a festa, MC Guimê passou a mão em você, lembra disso?”, perguntou. “Não! Eu, na bunda?”, questionou a sister. “Só um pouquinho e você tirou as mãos dele muito rápido”, disse a mulher. “Estava bêbaba, mas não sou boba”, afirmou. E a produtora disse: “Essa é a minha menina. É importante que você saiba e me fala se você se sente confortável com isso ou se você quer fazer alguma coisa sobre isso?”. Por fim, Dania disse: “Acho que ontem todos bebemos demais, inclusive eu, mas não acho que ele fez por mal, pode ter sido o álcool, mas eu posso controlar a situação, todos são muito bacanas e tudo bem”.

No final do vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu no vídeo e explicou a decisão de exibir a conversa no programa. “Era fundamental ouvir o que a Dania tinha a dizer sobre o que aconteceu durante a festa. O BBB 23 respeita a opinião da nossa convidada, mas também tem seu posicionamento sobre o ocorrido. Por isso nós vamos lá na casa falar com todos eles”, disse ele. Na sequência, o apresentador anunciou a decisão de expulsar MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23. Ele informou que os dois estavam eliminados pelo que aconteceu na festa e pediu para que eles saíssem pelo confessionário.