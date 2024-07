Mãe de Marina Ruy Barbosa ficou um mês sem falar com a filha por razão inusitada

Por que a mãe de Marina Ruy Barbosa passou um mês afastada da filha? Relembre a história curiosa e descubra o motivo do drama

No último final de semana, a mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa chamou a atenção ao compartilhar fotos da comemoração do aniversário de 29 anos da filha. No entanto, as duas já viveram atritos na relação e chegaram a ficar um mês sem se falar. Recentemente, a ruiva compartilhou detalhes da história inusitada; relembre a seguir.

Em um vídeo bem-humorado para celebrar o Dia das Mães, Marina surpreendeu ao revelar detalhes da relação com Gioconda. Apesar da proximidade, houve uma confusão quando a ruiva esqueceu o aniversário da mãe. Ela compartilhou que demorou para parabenizar na data especial, o que deixou a empresária bastante magoada.

“Eu já esqueci o aniversário da minha mãe”, ela iniciou o relato e contou que a mãe passou um mês chateada com a situação inusitada: "Eu acordei e tal, falei com ela de coisas que eu precisava de ajuda, aí 6 da tarde eu olhei o 'negócio' do celular, com a data e a hora, aí eu vi assim a data: 19 de novembro”, a ruiva lembrou.

“[Me perguntei] 'Hoje é 19 de novembro?", disse Marina, que completou revelando seu 'castigo': "Minha mãe ficou um mês sem falar comigo", a ruiva explicou. Durante o vídeo, Gioconda ainda revelou que ficou ‘quietinha para se fazer de vítima no final’ da história e por isso, achou melhor não cobrar a herdeira durante data especial.

Por fim, Marina explicou que acabou deixando o aniversário passar em branco por conta da correria do dia a dia. No entanto, correu até a casa da mãe para dar os parabéns e flores assim que lembrou: “Eu fui na porta da casa dela, mas gente, eu lembrei no dia”, a ruiva relembrou a confusão com sua mãe e deu risada durante o vídeo.

Quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa?

No último final de semana, Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina Ruy Barbosa, chamou a atenção ao compartilhar fotos de mais uma comemoração do aniversário de 29 anos da filha. Nas redes sociais, a matriarca também despertou a curiosidade dos seguidores sobre sua jornada de sucesso como empresária e artista plástica.

Apesar de Marina ter se destacado no ramo artístico, o talento está na família há gerações. Além de ser tetraneta do escritor, jurista e político baiano Ruy Barbosa, ela é filha de um fotógrafo, Paulo Ruy Barbosa, e da artista plástica Gioconda de Souza, que posteriormente adotou o sobrenome do marido e se tornou uma magnata dos negócios; saiba mais.