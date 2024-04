Marina Ruy Barbosa fala da mãe: ‘Ficou um mês sem falar comigo’

Marina Ruy Barbosa entrega situação que deixou sua mãe chateada e sem falar com ela por algumas semanas

A atriz Marina Ruy Barbosa relembrou um desentendimento que teve com sua mãe, Gioconda, no passado. Ela contou que a mãe já ficou um mês sem falar com a filha por causa de uma situação que aconteceu entre elas.

A ruiva contou que esqueceu de dar os Parabéns no aniversário da mãe, que ficou magoada com a situação. A revelação foi feita em um vídeo nas redes sociais, no qual ela e amigas contavam quem era mais provável de esquecer uma data comemorativa. Então, a artista confessou que isso já aconteceu. “Eu já esqueci o aniversário da minha mãe”, disse ela.

"Eu acordei e tal, falei com ela de coisas que eu precisava de ajuda, aí 6 da tarde eu olhei o 'negócio' do celular, com a data e a hora, aí eu vi assim a data: 19 de novembro. [Me perguntei] 'Hoje é 19 de novembro?", disse ela, e completou: "Minha mãe ficou um mês sem falar comigo".

Marina contou que foi até a casa da mãe para dar os parabéns no mesmo dia e deu flores de presente.

View this post on Instagram A post shared by Casa Costa (@casacosta)

Viagem de Marina Ruy Barbosa com o noivo e os pais

A atriz Marina Ruy Barbosa está na Ásia com sua família após um compromisso profissional por lá. A musa aproveitou alguns dias de folga para explorar a região na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares, e dos seus pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, o pai dela foi o responsável por compartilhar uma foto inédita dos quatro reunidos em um dos pontos turísticos de Seul, na Coreia do Sul. Nas imagens, eles apareceram bem agasalhos por causa do inverno na região nesta época do ano e esbanjaram sintonia.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a família reunida. “Que demais essa família elegante”, disse um fã. “Família linda, capa de revista. Excelente bom gosto”, escreveu outro. “Que chique!”, declarou mais um.