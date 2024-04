Em viagem, Mara Maravilha mostra o rosto do filho pela primeira vez

Na Disney, a apresentadora Mara Maravilha surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar o rosto do filho, Miguel Benjamin

Mara Maravilha surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar pela primeira vez o rosto do filho, Miguel Benjamin, de cinco anos. Ela está curtindo uma viagem com o herdeiro e o marido, o cantor Gabriel Torres, na Disney, nos Estados Unidos, e aproveitou para apresentar o pequeno aos fãs.

"This is it Miguel Benjamin, você mudou tudo para melhor, completou o que faltava, desde que você chegou em nossas vidas, todos os dias vivemos uma linda história. Viagem especial para comemorar os seus 5 anos. Saúde, muita proteção sempre filho! Te amo. Você é divino", escreveu na legenda ao surgir sorridente com a família.

Em outra publicação, a apresentadora dividiu novos registros com Miguel e Gabriel na Disney e se declarou. "Você que é mãe, pai sabe ou imagina o que sentimos? Então tente descrever um pouco, porque realmente é indescritível e infinito. Miguel Benjamim, você é a nossa maior realização. Gratidão todos os dias ao nosso Deus", disse ela.

Vale lembrar que Mara já compartilhou alguns registros do menino no Instagram, contudo, ela sempre escondia o seu rosto.

Confira as fotos:

Quem é o marido de Mara Maravilha?

O cantor Gabriel Torres está com a apresentadora e cantora Mara Maravilha desde 2016. Na época em que assumiram a relação, a artista chegou a ser criticada já que o músico é 21 anos mais novo.

Ator e apresentador, o marido de da artista acumula pouco mais de 100 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na rede, ele costuma compartilhar cliques exibindo seus looks e momentos no trabalho.

Mara e Gabriel assumiram publicamente o namoro em 2016, um ano após a cantora terminar seu casamento com Augusto Vicente. Cinco anos depois, em 2021, eles oficializaram a união e a artista aproveitou para lançar dois singles, além de revelar o desejo de adotar novamente outra criança. Saiba mais!