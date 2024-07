Sthefany Brito mostra o filho mais velho fazendo carinho em sua barriga: "Amor"

Grávida, a atriz Sthefany Brito dividiu um momento encantador em suas redes sociais ao celebrar as 30 semanas de gestação

Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente ao lado do filho mais velho, Antonio Enrico, de três anos, que faz carinho no rosto e na barriga da mamãe, que está com 30 semanas de gestação.

Ao dividir o momento encantador, Sthefany se derreteu. "30 semanas que o maior amor do mundo se multiplicou! #myboys", escreveu a artista, casada com o empresário Igor Raschkovsky.

Recentemente, a artista revelou os detalhes por trás da escolha do nome do filho caçula. Segundo ela, o nome Vicenzo surgiu durante uma viagem à Itália. "Eu sempre falava o 'baby', o 'neném', ou 'irmão do Enrico' e agora posso falar do Vicenzo. A gente queria o nome italiano, porque Enrico é italiano e a gente queria o nome Italianinho para ficar igual do irmão... Quem falou de Vicenzo foi o Igor. A gente deu um Google caçando um nome italiano e aí a gente achou o original", contou.

Confira:

Sthefany Brito encanta ao mostrar o rosto do filho no ultrassom

Recentemente, Sthefany Brito compartilhou com seguidores uma série de cliques marcantes do último mês, dividindo com eles um pouco do que aconteceu na vida dela durante as últimas semanas. Entre os registros, estava um registro do ultrassom da artista, que está à espera do segundo filho, Vicenzo. Na imagem, os fãs puderam ver a fofura do bebê.

Ainda que a imagem do ultrassom não fosse 100% nítida, os admiradores da atriz fizeram suas apostas sobre com quem o menino se parece. Inclusive, alguns deles afirmaram que Vicenzo se pareceria com Kayky Brito, o irmão mais velho da artista, que também é ator. "Dump de Junho… Fiquei mais velha, mais barriguda e mais feliz! Cada mês que passa a ansiedade aumenta porque estamos cada vez mais pertinho de conhecer nosso pacotinho de amor, nosso neném bochechudo, nosso Vicenzo!", escreveu ela. Confira!