Saiba quem foi o vencedor da Dança dos Famosos 2024

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado disputaram o título de vencedor da 'Dança dos Famosos 2024, quadro do 'Domingão com Huck'

Na noite deste domingo, 7, aconteceu a grande final da Dança dos Famosos 2024. No palco do Domingão com Huck, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado competiram para definir o grande vencedor da competição.

Os finalistas se apresentaram em dois ritmos: o tango e o samba, e foram avaliados por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que compõem o júri técnico, e por Eliana e Ana Maria Braga, juradas artísticas. Além disso, os participantes receberam os votos da plateia e do público de casa.

Após as duas apresentações e as somas dos votos, aconteceu um empate entre Amaury e Tati. Assim como Luciano Huck já havia anunciado no começo do programa, caso isso acontecesse, o voto do público de casa seria decisivo. Depois que os votos foram somados, Tati Machado foi consagrada como a campeã da edição.

Confira as apresentações do tango:

Com vocês, @eutatimachado e Diego Maia, abrindo a pista na final da #DançaDosFamosos com o ritmo tango 💃 Sem palavras, gente... SÃO PERFEITOS! #Domingão — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024

Confira as apresentações do samba:

Agora é hora de SAMBA no pé 🥁 @eutatimachado e Diego Maia deram um SHOOOOW na segunda performance! O QUE FOI ISSOOOOO? 🥵🥵🥵 #DançaDosFamosos #Domingão — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024

Amaury Lorenzo e Camila Lobo encerrando com CHAVE DE OURO E MUITO SAMBA, a última apresentação dessa edição da #DançaDosFamosos #Domingão — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024

Fátima Bernardes mostra bastidores de entrevista com Antonio Banderas

Fátima Bernardes usou as redes sociais neste domingo, 7, para mostrar os bastidores de sua entrevista com Antonio Banderas para o programa 'Domingão com Huck'.

O artista veio ao Brasil recentemente e aceitou o convite para conversar com a jornalista e os finalistas da 'Dança dos Famosos': Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Lucy Ramos e Fernando Perrotti e Tati Machado e Diego Maia. "O meu espanhol não é grande coisa, mas @antoniobanderas foi muito gentil e disponível para o bate-papo com os finalistas do #dançadosfamosos. E, ainda, trouxe presente pra todos nós. Espero que vocês gostem", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Confira!