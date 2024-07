Tom Cavalcante fala da morte da sogra: "Um mês que saiu de nossas vidas"

O humorista Tom Cavalcante comoveu ao falar sobre a sogra, Suzana Lamounier, que morreu no mês passado em decorrência de um câncer

O humorista Tom Cavalcante usou as redes sociais neste domingo, 7, para falar sobre a saudade que sente da sogra, Suzana Lamounier, que morreu há um mês em decorrência de um câncer.

Em seu perfil no Instagram, ele recordou algumas fotos com ela e recordou o período em que a mãe de sua esposa realizava as sessões de quimioterapia. "Um mês que Suzana, minha sogra, saiu de nossas vidas!", começou.

"Nesse meu post celebro na sua plenitude a nova forma de convivermos através da sua memória como se aqui ela estivesse numa relação espiritual e continua de puro amor! Suzana como um rio caudaloso e perene, segue nos preenchendo com seus exemplos que só nos falam de evolução humana. Pense numa mulher forte, destemida e preparada para encarar grandes dificuldades sem fazer alardes ou incomodar os outros a sua volta!", acrescentou.

"Hoje um anjo de luz peço que nos der forças para nos acostumarmos sem a sua presença por aqui! Na foto mais um dia de luta que ela chegava aqui em casa exausta da quimio! Quem passou por esse desafio sabe do desgaste físico e emocional! No intuito de surpreendê-la com minhas palhaçadas tentando persuadi-la e tornar a dura experiência mais leve, lá estava o Dr. Tom de plantão a esperá-la. Ela receptiva surpresa via a marmota e sempre com espírito carregado de bom humor mesmo cansada sorria virando a chave e entrando na brincadeira! Nessa Dr. Tom perguntava-lhe para testar sua sanidade, qual a bebida apropriada para tomarmos logo mais a noite? Vinho tinto, respondia ela! Onde nasceu seu genro amado? Ceará! Certa a resposta!".

"Os demais exames eram carregados de terapias como abraços e elogios por mais uma batalha concluída, massagem nos pés e muita conversa boa regada de boas gargalhadas! Sinto-me um privilegiado em ser seu genro hoje e sempre. Sei que nessa vida cada um que carregue a sua cruz e as remedie nas suas agonias, medos, lamentos particulares, mas se pudermos abrir o coração e espalharmos empatia com os nossos que estejam passando por essa provação vai ser de suma importância para os seus restabelecimentos ! Estamos ligados Amada! Amém!", finalizou.

Confira:

Tom Cavalcante posta foto com Faustão

O humorista Tom Cavalcante, 62 anos, compartilhou um encontro com o apresentador Faustão, de 74 anos, em uma foto divulgada na rede social Threads e comemorou a recuperação do amigo. "O homem está novo de novo! Dá-lhe, Grandão!", disse ele na legenda do registro publicado na segunda-feira, 01. Confira!