Dona Déa reclama de ‘privilégios' de Eliana na Dança dos Famosos

Dona Déa Lúcia toma atitude ao ver que Eliana teve mais privilégios do que ela nos bastidores da grande final da Dança dos Famosos. Entenda o que aconteceu

Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia entrega ‘privilégio' da apresentadora Eliana nos bastidores da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ela contou que não gostou nada de ver que o camarim da loira foi mais caprichado do que o seu. Tanto que ela teve que agir.

Em um vídeo nas redes sociais, Déa contou que pediu os mesmos benefícios que Eliana recebeu em seu camarim, como flores e tapete.

"Abro a porta no camarim de Eliana. Aqui: tapete, flores. Ciúmes? Não. Fiquei com revolta. Fiz ele pegar as flores e trazer tudo aqui para mim, agora está lá no meu camarim. Um absurdo! Pegaram as plantas e colocaram tudo no camarim da Eliana. Eu estou reclamando!", disse ela.

Por fim, a senhora ainda brincou: "Ano que vem eu não estou aqui mais. Vou estar no SBT".

Dona Déa reclama do tratamento que Eliana vai receber nos bastidores do #Domingãopic.twitter.com/inz5s4KHWp — eplay (@forumeplay) July 7, 2024

Luciano Huck já fez declaração de amor para Dona Déa Lúcia

O apresentador Luciano Huck comoveu os telespectadores durante a abertura do programa Domingão com Huck, da Globo, ao fazer uma homenagem para a Dona Déa Lúcia. Ele defendeu a amiga após ver críticas nas redes sociais para as entrevistas dela com os eliminados do reality show Big Brother Brasil.

Assim, ele decidiu fazer uma declaração de amor para a admiração que sente por ela e pela amizade que construíram. Em seu depoimento, ele contou como eles se conheceram logo após a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que partiu em 2021 em decorrência da Covid-19.

"Eu quero fazer uma declaração de amor. Minha declaração de amor hoje vai para a dona Déa Lúcia. É para agradecer que nossos caminhos se cruzaram. Eu conheci Dona Déa Lúcia no alto do Cristo Redentor, na missa de sétimo dia do Paulo Gustavo. Foi a primeira vez que a gente se encontrou na vida, primeira vez que eu a vi. Eu não sei explicar porquê - acho que tenha sido obra do Paulo já - e a gente se conectou. Eu me conectei. Aos pés do Cristo Redentor, em um momento de muita dor, eu olhei para ela e ela conseguiu fazer uma piada comigo naquela situação. E ela nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fiquei muito grato e depois ela nunca mais saiu da minha vida", disse ele.

E completou: "Eu acho uma mulher incrível, acho uma mulher corajosa, aguerrida, divertida, inteligente, uma mulher que fala do jeito que as pessoas entendem… Não é à toa que a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso, eu não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desrespeite ou faça qualquer coisa à respeito de Dona Déa na vida real ou na vida digital. Dona Déa Lúcia é maravilhosa e é necessária. Te amo. Obrigada pela confiança e por tudo".