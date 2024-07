Virginia Fonseca destaca as diferenças das filhas: ‘Os opostos’

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus fãs ao comparar as personalidades das duas filhas durante a viagem de férias

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de férias em Orlando, Estados Unidos, com as duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, e a sogra, Poliana Rocha. Durante um passeio no domingo, 7, ela destacou o quanto as filhas possuem personalidades diferentes.

Em um post nas redes sociais, Virginia destacou que cada herdeira gosta de um universo. "Domingou por cá e é muito engraçado como as duas são completamente diferentes kkkkk os opostos. Maria Alice curte super heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes kkkkkk e é muito bom ser mãe das duas e poder viver os 2 mundos. Amo vocês que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês sempre. Ps: um calor de chorar e a Maria Alice com essa fantasia toda tampada e bem maior que ela e não aceita tirar kkkkk", escreveu.

Vale lembrar que Virginia é casada com o cantor Zé Felipe e os dois estão prestes a se tornarem pais de um menino, José Leonardo, que nascerá em breve.

Virginia Fonseca viajou de pijama

A influenciadora digital Virginia Fonseca viajou com sua família para os Estados Unidos. Ela embarcou para o exterior junto com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e a sogra, Poliana Rocha.

Nas redes sociais, ela mostrou que todas viajaram com looks combinando. A família usou pijamas na cor rosa e com estampa fofa enquanto estavam dentro do jatinho particular da influencer.

O objetivo da viagem é fazer compras para o terceiro filho dela, José Leonardo, que nascerá em breve. "Bora para Orlando!!! Fazer enxoval do Zé Leonardo e aproveitar as ferias das crianças. Que Deus nos acompanhe", afirmou ela. Nos últimos dias, Virginia teve várias gravações nos estúdios do SBT para adiantar os próximos programas Sabadou, que vão ao ar durante as próximas semanas.