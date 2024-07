Fátima Bernardes mostra bastidores de entrevista com Antonio Banderas

A apresentadora Fátima Bernardes postou nas redes sociais os bastidores de sua entrevista com Antonio Banderas para o 'Domingão com Huck'

Fátima Bernardes usou as redes sociais neste domingo, 7, para mostrar os bastidores de sua entrevista com Antonio Banderas para o programa 'Domingão com Huck'.

O artista veio ao Brasil recentemente e aceitou o convite para conversar com a jornalista e os finalistas da 'Dança dos Famosos': Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Lucy Ramos e Fernando Perrotti e Tati Machado e Diego Maia.

"O meu espanhol não é grande coisa, mas @antoniobanderas foi muito gentil e disponível para o bate-papo com os finalistas do #dançadosfamosos. E, ainda, trouxe presente pra todos nós. Espero que vocês gostem", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Banderas entregou um perfume aos participantes e após a entrevista, também sambou ao lado de Fátima e dos finalistas.

Ao que parece, Fátima Bernardes está super animada para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no próximo mês. Tanto que a jornalista compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando um estilo de maquiagem que usará durante as gravações de suas reportagens e entrevistas.

No vídeo, compartilhado no Instagram Stories, Fátima aparece de cara lavada antes de começar a se maquiar. A famosa optou por uma maquiagem mais básica, apenas com os olhos marcados com máscara de cílios. "Praticando para fazer bonito em Paris", escreveu ela na publicação. A estrela vai cobrir os Jogos Olímpicos em um canal no YouTube e já começou a produção de conteúdo. Por enquanto, ela criou um quadro em seu canal no Youtube em que entrevista medalhistas olímpicos. Confira!