Ana Maria Braga cai no choro com Tati Machado na Dança dos Famosos

Jurada da final da Dança dos Famosos, Ana Maria Braga não segurou as lágrimas e chorou ao ver Tati Machado no palco

A apresentadora Ana Maria Braga não segurou as lágrimas ao vivo na Globo neste domingo, 7. Ela esteve no posto de jurada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e ficou muito emocionada ao ver a repórter Tati Machado na grande final. As duas trabalham juntas no programa Mais Você, nas manhãs da emissora, e são grandes parceiras na frente e por trás das câmeras.

Ao ver o ótimo desempenho de sua colega no ritmo do tango, Ana chorou. Ela ficou com a voz embargada e as lágrimas escorrendo pelo rosto na hora de dar sua nota para a amiga.

"É tão bonito a dedicação, eu acompanho essa menina desde o primeiro dia da dança. Eu sei que todos tiveram a mesma dedicação, todo mundo se esforçou. Foi tão bonito eles contarem a história de amor, de tragédia, a emoção de cada momento. Vocês fizeram tão bonito. Vocês tem que contar uma historia e contaram com começo, meio e fim”, declarou ela, que deu nota 10.

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".